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Türk Dil Kurumuna göre ya da nasıl yazılır? TDK ya da birleşik mi ayrı mı yazılır?

Halk arasında pek çok kelime sanılanın aksine yanlış yazılmaktadır. Bunlardan biri de ‘ya da’ kelimesidir. ‘Ya da ’ kelimesinin ayrı mı yoksa birleşik mi yazıldığı merak ediliyor. Peki, Türk Dil Kurumuna göre ya da nasıl yazılır? TDK ya da birleşik mi ayrı mı yazılır?

Haber Giriş: 14 Şubat 2023 Salı - 11:31
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Türk Dil Kurumuna göre ya da nasıl yazılır? TDK ya da birleşik mi ayrı mı yazılır?

Türk Dil Kurumuna göre ya da nasıl yazılır? TDK ya da birleşik mi ayrı mı yazılır?
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Pek çok kelime halk arasında sanılanın aksine yanlış bilinerek öyle yazılıyor. Bu kelimeler arasında en sık rastladığımız ’ya da’ kelimesi. ‘Ya da’ kelimesinin ayrı mı yoksa birleşik mi yazıldığı arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Türk Dil Kurumuna göre ya da nasıl yazılır? TDK ya da birleşik mi ayrı mı yazılır?

Halk arasında pek çok kelime sanılanın aksine yanlış yazılıyor. Bu konuda Türk Dil Kurumu TDK doğruluğu teyit etmekte ana kriter olarak belirleniyor. Peki, Türk Dil Kurumuna göre ya da nasıl yazılır?

TÜRK DİL KURUMUNA GÖRE YA DA NASIL YAZILIR?

Türk Dil Kurumu’na göre “ya da” kelimesi seçeneği, çeşitliliği veya tercihi belirten bir söz olarak açıklanıyor.

“Ya da” kelimesi TDK’ya göre ayrı olarak yazılıyor.

Türk Dil Kurumunun resmi internet adresinde verdiği ‘ya da’ örneği ise şöyle:

“Ya oyunu kullanırsın ya da toplantıya katılmazsın” / DOĞRU KULLANIM

‘’1 ekmek alabilir miyim ya da 2 olsun ‘’ / DOĞRU KULLANIM

‘’1 ekmek alabilir miyim yada 2 olsun’’ / YANLIŞ KULLANIM

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