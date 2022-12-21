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  • Türk Dil Kurumuna göre yalnız nasıl yazılır? TDK Yalnız mı, yanlız mı doğru yazımı?

Türk Dil Kurumuna göre yalnız nasıl yazılır? TDK Yalnız mı, yanlız mı doğru yazımı?

Halk arasında pek çok kelime sanılanın aksine yanlış yazılmaktadır. Bunlardan biri de ‘’yalnız’’ kelimesidir. ‘Yalnız’ kelimesinin yalnız mı yoksa yanlız mı olarak doğru yazıldığı merak ediliyor. Bu konuda Türk Dil Kurumu TDK doğruluğu teyit etmekte ana kriter olarak belirleniyor. Peki, TDK yalnız nasıl yazılır? TDK Yalnız mı, yanlız mı doğru yazımı?

Haber Giriş: 21 Aralık 2022 Çarşamba - 17:27
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Türk Dil Kurumuna göre yalnız nasıl yazılır? TDK Yalnız mı, yanlız mı doğru yazımı?

Türk Dil Kurumuna göre yalnız nasıl yazılır? TDK Yalnız mı, yanlız mı doğru yazımı?
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Pek çok kelime halk arasında sanılanın aksine yanlış bilinerek öyle yazılıyor. Bu kelimeler arasında en sık rastladığımız ise ‘yalnız ’ kelimesi. Yalnız kelimesinin yalnız mı yoksa yanlız mı doğru olarak yazıldığı arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Türk Dil Kurumuna göre yalnız nasıl yazılır? TDK Yalnız mı, yanlız mı doğru yazımı?

TDK'ya göre yalnız kelimesinin doğru yazılışı "yalnız" şeklindedir. Kişiler bu kelimeyi "yanlız" şekilde yanlış yazabiliyor. Yazı yazarken yapılan bu yanlışlar kişilerin yazdığı yazının kalitesini düşürebiliyor.

TÜRK DİL KURUMU TDK’YA GÖRE YALNIZ MI YOKSA YANLIZ MI YAZILIR?
Türk Dil Kurumuna göre ‘yalnız’ kelimesinin doğru yazılışı "yalnız" şeklindedir. Kişiler bu kelimeyi "yanlız" şeklinde yazarak yazım yanlışları yapabilmektedir. Kelimelerin doğru yazımında Türk Dil Kurumu referans alınmalıdır.

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