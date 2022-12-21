Pek çok kelime halk arasında sanılanın aksine yanlış bilinerek öyle yazılıyor. Bu kelimeler arasında en sık rastladığımız ise ‘yalnız ’ kelimesi. Yalnız kelimesinin yalnız mı yoksa yanlız mı doğru olarak yazıldığı arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Türk Dil Kurumuna göre yalnız nasıl yazılır? TDK Yalnız mı, yanlız mı doğru yazımı?

TDK'ya göre yalnız kelimesinin doğru yazılışı "yalnız" şeklindedir. Kişiler bu kelimeyi "yanlız" şekilde yanlış yazabiliyor. Yazı yazarken yapılan bu yanlışlar kişilerin yazdığı yazının kalitesini düşürebiliyor.

TÜRK DİL KURUMU TDK’YA GÖRE YALNIZ MI YOKSA YANLIZ MI YAZILIR?

Türk Dil Kurumuna göre ‘yalnız’ kelimesinin doğru yazılışı "yalnız" şeklindedir. Kişiler bu kelimeyi "yanlız" şeklinde yazarak yazım yanlışları yapabilmektedir. Kelimelerin doğru yazımında Türk Dil Kurumu referans alınmalıdır.