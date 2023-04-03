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  • Türk Dil Kurumuna göre yan yana nasıl yazılır? TDK yan yana birleşik mi ayrı mı yazılır?

Türk Dil Kurumuna göre yan yana nasıl yazılır? TDK yan yana birleşik mi ayrı mı yazılır?

Halk arasında pek çok kelime sanılanın aksine yanlış yazılmaktadır. Bunlardan biri de ‘yan yana’ kelimesidir. ‘Yan yana’ kelimesinin ayrı mı yoksa birleşik mi yazıldığı merak ediliyor. Peki, Türk Dil Kurumuna göre yan yana nasıl yazılır? TDK yan yana birleşik mi ayrı mı yazılır?

Haber Giriş: 3 Nisan 2023 Pazartesi - 12:37
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Türk Dil Kurumuna göre yan yana nasıl yazılır? TDK yan yana birleşik mi ayrı mı yazılır?

Türk Dil Kurumuna göre yan yana nasıl yazılır? TDK yan yana birleşik mi ayrı mı yazılır?
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Pek çok kelime halk arasında sanılanın aksine yanlış bilinerek yazılıyor. Bu kelimeler arasında en sık rastladığımız ise ‘yan yana’ kelimesidir. ‘Yan yana’ kelimesinin ayrı mı yoksa birleşik mi yazıldığı arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Türk Dil Kurumuna göre yan yana nasıl yazılır? TDK yan yana birleşik mi ayrı mı yazılır?

Halk arasında pek çok kelime sanılanın aksine yanlış yazılıyor. Bu konuda Türk Dil Kurumu TDK doğruluğu teyit etmekte ana kriter olarak belirleniyor. Peki, Türk Dil Kurumuna göre yan yana nasıl yazılır?

TÜRK DİL KURUMUNA GÖRE ‘YAN YANA’ NASIL YAZILIR?

Yan yana kelimesi bitişik olarak yazılmaz. Bu kelimeyi doğru şekilde yazmak için ayrı yazmak lazımdır. Yan yana şeklinde yazım son derece doğru olan bir yazım şeklidir.

Kelimelerin doğru yazımına dikkat etmek gereklidir. Yanlış kullanımından kaçınılmalıdır. Bu şekilde daha doğru bir şekilde Türkçeye hakim olunabilir.

‘YAN YANA’ KELİMESİNİN KULLANIM ÖRNEKLERİ

Örnekleri inceleyerek yan yana kelimesinin kullanımını daha iyi anlayabilirsiniz.

Yanlış kullanım: ‘’Sınıfta Ahmet'le yanyana oturuyorum.’’

Doğru kullanım: ‘’Sınıfta Ahmet'le yan yana oturuyorum.’’

Yanlış kullanım: ‘’Yanyana geldiğimizde hiç konuşmadık.’’

Doğru kullanım: ‘’Yan yana geldiğimizde hiç konuşmadık.’’

Yanlış kullanım: ‘’Kalemler yanyana duruyordu.’’

Doğru kullanım: ‘’Kalemler yan yana duruyordu.’’

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