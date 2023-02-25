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Türk Dil Kurumuna göre yarınki nasıl yazılır? TDK yarınki birleşik mi ayrı mı yazılır?

Halk arasında pek çok kelime sanılanın aksine yanlış yazılmaktadır. Bunlardan biri de ‘yarınki’ sıfatıdır. ‘Yarınki’ sıfatının ayrı mı yoksa birleşik mi yazıldığı merak ediliyor. Peki, Türk Dil Kurumuna göre yarınki nasıl yazılır? TDK yarınki birleşik mi ayrı mı yazılır?

Haber Giriş: 25 Şubat 2023 Cumartesi - 13:16
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Türk Dil Kurumuna göre yarınki nasıl yazılır? TDK yarınki birleşik mi ayrı mı yazılır?

Türk Dil Kurumuna göre yarınki nasıl yazılır? TDK yarınki birleşik mi ayrı mı yazılır?
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Pek çok kelime halk arasında sanılanın aksine yanlış bilinerek yazılıyor. Bu kelimeler arasında en sık rastladığımız ise ’yarınki’ sıfatıdır. ‘Yarınki’ sıfatıdır ayrı mı yoksa birleşik mi yazıldığı arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Türk Dil Kurumuna göre yarınki nasıl yazılır? TDK yarınki birleşik mi ayrı mı yazılır?

Halk arasında pek çok kelime sanılanın aksine yanlış yazılıyor. Bu konuda Türk Dil Kurumu TDK doğruluğu teyit etmekte ana kriter olarak belirleniyor. Peki, Türk Dil Kurumuna göre yarınki nasıl yazılır?

TÜRK DİL KURUMUNA GÖRE YARINKİ NASIL YAZILIR?

Ki hem bağlaç hem de ek olarak kullanıldığı için yazım hataları içerisinde en sık yapılan yazım yanlışıdır. Özellikle bitişik mi ayrı mı yazılacağı pek çok kişi tarafından merak konusu olmuştur. Ki hem ek olarak hem de bağlaç olarak kullanılmaktadır. Burada iyelik veya ilgi eki görevinde kullanılan ki eki bitişik yazılması gerekir. Yarınki kelimesi de bunlardan birisidir. Burada yarınki kelimesindeki ki eki bitişik yazılmalıdır.

Yarınki kelimesinin anlamı Türk Dil Kurumunda belirtilmektedir. Kelimenin anlamı ''yarın yapılacak olan, yarın ile ilgili'' şeklinde açıklanmaktadır. Bununla beraber yazım hataları da bu kelimede çok yapılmaktadır. Ki'nin ayrı mı yoksa bitişik mi yazılacağı çoğu kişiler tarafından bilinmemektedir.

Kelimenin doğru ve yanlış yazılışı şu şekildedir:

- Yarınki ( Doğru Yazılışı )

- Yarın ki ( Yanlış Yazılışı)

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