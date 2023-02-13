Türk Dil Kurumuna göre yayınevi nasıl yazılır? TDK yayınevi birleşik mi, ayrı mı yazılır?

Pek çok kelime halk arasında sanılanın aksine yanlış bilinerek öyle yazılıyor. Bu kelimeler arasında en sık rastladığımız ‘yayınevi’ kelimesi. Yayınevi kelimesinin ayrı mı yoksa birleşik mi yazıldığı arama motorlarında araştırılıyor. Peki, TDK yayınevi nasıl yazılır? Yayınevi birleşik mi yazılır, ayrı mı yazılır?

TÜRK DİL KURUMUNA GÖRE YAYINEVİ NASIL YAZILIR?

Kitap dergi ve diğer basılı içeriklerin hazırlanıp basımını ve satışını yapan yer yayınevidir. Yayınevi sözcüğü dilimizde yazımı en sık karıştırılan sözcüklerden biridir.

Yayınevi yazımı sırasında karıştırılan durum sözcüğün bitişik mi yoksa ayrı mı yazıldığıdır. Bunun yanı sıra yayın ve yayım kelimelerinin de sıklıkla karıştırılması, yayınevi kelimesinin yazılışı konusunda da hataya düşürebilir.

Yazım kurallarına göre ev sözcüğü ile kurulan birleşik kelimeler bitişik yazılır. Yayınevi TDK kaynaklarında bitişik şekilde yazılır.

Doğumevi, huzurevi, gözlemevi gibi sonu ev sözcüğü ile biten diğer sözcükler de bitişik şekilde yazılmalıdır.

Yayınevi doğru yazılışı da bitişik olmalıdır.

“Yayın evi” şeklindeki kullanım hatalıdır.

Birleşik kelimelerin bazıları ayrı yazılırken bazıları ise bitişik yazılır. Yayınevi sözcüğü de birleşik kelimeler arasında yer alır ve yazımı çoğunlukla karıştırılır. Türk Dil Kurumu tarafından yayınlanan doğru şekilde yazılışı bitişik olarak belirtilmiştir.