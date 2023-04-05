Pek çok kelime halk arasında sanılanın aksine yanlış bilinerek yazılıyor. Bu kelimeler arasında en sık rastladığımız ise ‘yüzyıl’ kelimesidir. ‘Yüzyıl’ kelimesinin ayrı mı yoksa birleşik mi yazıldığı arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Türk Dil Kurumu'na göre ‘yüzyıl’ nasıl yazılır? TDK ‘yüzyıl’ birleşik mi ayrı mı yazılır?

Halk arasında pek çok kelime sanılanın aksine yanlış yazılıyor. Bu konuda Türk Dil Kurumu TDK doğruluğu teyit etmekte ana kriter olarak belirleniyor. Peki, Türk Dil Kurumu'na göre ‘yüzyıl’ nasıl yazılır?

TÜRK DİL KURUMU'NA GÖRE YÜZYIL NASIL YAZILIR?

Türk Dil kurumuna göre zaman belirten cümlede zarf özelliği gösteren yüzyıl gibi kelimelerin çoğu bitişik yazılması yazım kuralları için önemli olmaktadır. Türk Dil kurumuna göre ‘yüzyıl’ kelimesi doğru yazımı bitişik şekilde kabul edilmektedir.

‘Yüz yıl’ şeklinde ayrı yazılması yazım yanlışı olarak nitelendirilmektedir.

Uzun yıllar içine girdiği için anlam itibariyle belirtmek için ‘yüz yıl’ şeklinde ayrı yazım olması tam tersine yazım yanlışına neden olmaktadır. Türk Dil Kurumu bu yönde ‘yüzyıl’ şeklinde bitişik kullanımı uygun görmektedir.

Yüzyıl kelimesi kısaltma şeklinde de ‘yy’ şeklinde kısaltılarak kullanılabilen bir kelime olmaktadır.

Anlam itibariyle yüzyıl tam anlamına karşılık gelmekte ve zaman belirlemektedir.