Türk Dil Kurumu’nda değişen kelimeler neler? TDK hangi kelimeleri değiştirdi?

Türk Dil Kurumu TDK bazı kelimelerde değişikliğe gitmesinin ardından TDK değişen kelimeler sosyal medyada gündem oldu. Peki, Türk Dil Kurumu’nda değişen kelimeler neler? TDK hangi kelimeleri değiştirdi?

Türk Dil Kurumu’nda değişen kelimeler neler? TDK hangi kelimeleri değiştirdi?

Türk Dil Kurumu günlük hayatta sıkça kullandığımız kelimelerde değişiklik yaptı. Peki, Türk Dil Kurumu’nda değişen kelimeler neler? TDK hangi kelimeleri değiştirdi?

Türk Dil Kurumu TDK tarafından paylaşılan değişen kelimeler listesinde daha çok iki sözcükten oluşan kelimelerin olduğu görülürken, aynı zamanda pek çok zaman yanlış yazılan “Unvan” kelimesinin de değiştiği görüldü.

TDK HANGİ KELİMELERİ DEĞİŞTİRDİ?

Unvan (eski) / Ünvan (güncel)

Doğubeyazıt (Eski) / Doğubayazıt (güncel)

Çiğ börek (eski) / çi börek (güncel)

Horon vurmak (eski) / Horon tepmek (güncel)

Marmara Ereğlisi (eski) / Marmaraereğlisi (güncel)

Yeşilzeytin (eski) / yeşil zeytin (güncel)

Yakan top (eski) / yakantop (güncel)

Kümeden düşmek (eski) / küme düşmek (güncel)

Kayyum (eski) / kayyım (güncel)

Hasıraltı (eski) / hasır altı (güncel)

Yeşilsoğan (eski) / Yeşil soğan (güncel)

Akça armudu (eski) / akçaarmut (güncel)

Sultan efendi (eski) / Sultanefendi (güncel)

Yeşilbiber (eski) / yeşil biber (güncel)

Akzambak (eski) / ak zambak (güncel)

Boy bos (eski) / boy pos (güncel)

Yürük (eski) / Yörük (güncel)

Pilili (eski) / Pileli (güncel)

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