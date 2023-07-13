Türk dizi sektöründe yeni dönem

Türk dizi sektörü, 12 Temmuz’da Paris’te gerçekleştirilen küresel bir lansman etkinliğiyle yeni bir başarıya imza attı.

2011’de yayın hayatına başlayan ve kısa sürede bir fenomene dönüşen, ilerleyen süreçte 140’tan fazla ülkede 500 milyondan fazla izleyiciye ulaşan Muhteşem Yüzyıl dizisi, yapım şirketi Tims Production ve metaverse platformu The Sandbox arasında gerçekleştirilen anlaşma kapsamında meta evrene ilk adımını atmış oldu.

Uluslararası pazarda da Türkiye’nin başarılı yapımlarından biri olarak öne çıkan Muhteşem Yüzyıl, The Sandbox ile işbirliğini Paris’te gerçekleştirilen lansmanda resmi olarak duyurdu

Birliktelik kapsamında Muhteşem Yüzyıl’ın ikonik mekanlarının 2023’ün son çeyreğinden itibaren The Sandbox Metaverse’te yeniden hayat bulacağı ve dizinin unutulmaz karakterlerinin avatarlara dönüştürüleceği kaydedildi.