22 Ekim 2022 Cumartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Türk dizileri ve filmleri Cannes'da görücüye çıktı

Türk dizileri, filmleri, yapımları, TV gösterileri, eğlence içerikleri, Fransa'nın Cannes şehrinde MIPCOM Fuarı'na katılan alıcıların beğenisine sunuldu.

Haber Giriş: 22 Ekim 2022 Cumartesi - 17:43
Takip Et

Türk dizileri ve filmleri Cannes'da görücüye çıktı

Türk dizileri ve filmleri Cannes'da görücüye çıktı
+
Aa
-

Türk dizileri, renkli Türk yapımları ve eğlence içerikleri, Fransa'nın Cannes kentinde açılan MIPCOM fuarında alıcılara sunuldu.

Fuara çevrimiçi katılan İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç İTO Başkanı Şekib Avdagiç, "100'e yakın Türk dizisi, şu anda en az 150 ülkede oynuyor. Bu yıl dizi ihracatında 600 milyon dolar geçeceğimizi öngörüyoruz. Pandemi öncesinde iyi bir Türk dizisinin bir bölümünün dünya satışlarının toplamı 650 bin doları bulurken, şimdi bölüm başı toplam hasılat 350-400 bin dolar seviyesinde. Ama satış adetlerimiz hızla artıyor" dedi.

Uluslararası yapım ve eğlence içerik fuarı MIPCOM'a İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) milli katılım organizasyonuna ile Türkiye'den 20 firma dahil oldu. Fuara 13 şirket de bireysel stantlarıyla katılıyor. 100 ülkeden 4 bin 700 küresel içerik satın alıcısı, fuarın düzenlendiği festival sarayının yapımcılarla dolu koridorlarını doldurdu. Fuara ziyaretçi giriş bilet ücreti bu yıl 1.550 Euro olarak belirlendi.

Fuara çevrimiçi katılan İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç, gazetecilere yaptığı açıklamada, MIPCOM'un içerik endüstrisini şekillendiren trendleri yakalamak için ideal bir merkez olduğunu vurguladı. Avdagiç, "Yapımcılarımız, TV platformlarımız, telif ve çeviri şirketlerimiz MIPCOM'da iş bağlantılarını geliştirmek için doğru imkanları bulacaklar. Fuardan yeni dizi satışları, ortak yapım anlaşmaları için döneceklerine eminiz" dedi.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Görselde gizlenen geyiği 200 kişiden sadece 1'i bulabildi
1
﻿Görselde gizlenen geyiği 200 kişiden sadece 1'i bulabildi
﻿Görselde gizlenen geyiği 200 kişiden sadece 1'i bulabildi
﻿Gazeteci Deniz Zeyrek’ten flaş iddia! ‘Güçlü bir Bakan’dan duydum’ diyerek açıkladı: Meral Akşener Başbakan olacak
2
﻿Gazeteci Deniz Zeyrek’ten flaş iddia! ‘Güçlü bir Bakan’dan duydum’ diyerek açıkladı: Meral Akşener Başbakan olacak
﻿Gazeteci Deniz Zeyrek’ten flaş iddia! ‘Güçlü bir Bakan’dan duydum’ diyerek açıkladı: Meral Akşener Başbakan olacak
﻿''Cumhuriyet alfabemizi, dilimizi, düşünmemizi yok etmiştir'' diyen Mahir Ünal'dan 'çevir kazı yanmasın' açıklaması geldi
3
﻿''Cumhuriyet alfabemizi, dilimizi, düşünmemizi yok etmiştir'' diyen Mahir Ünal'dan 'çevir kazı yanmasın' açıklaması geldi
﻿''Cumhuriyet alfabemizi, dilimizi, düşünmemizi yok etmiştir'' diyen Mahir Ünal'dan 'çevir kazı yanmasın' açıklaması geldi
﻿Erdoğan cumhurbaşkanı adayı olma şansını nasıl kaçırdı
4
﻿Erdoğan cumhurbaşkanı adayı olma şansını nasıl kaçırdı
﻿Erdoğan cumhurbaşkanı adayı olma şansını nasıl kaçırdı
﻿Sivas'ta BBP'lilerden İmamoğlu'na sürpriz teklif. Hepsi birden cama çıkıp seslendi
5
﻿Sivas'ta BBP'lilerden İmamoğlu'na sürpriz teklif. Hepsi birden cama çıkıp seslendi
﻿Sivas'ta BBP'lilerden İmamoğlu'na sürpriz teklif. Hepsi birden cama çıkıp seslendi
﻿İsmail Saymaz AKP'de ‘çatlak büyürse’ olacakları açıkladı: Mücahit Arınç bile istifa edebilir...
6
﻿İsmail Saymaz AKP'de ‘çatlak büyürse’ olacakları açıkladı: Mücahit Arınç bile istifa edebilir...
﻿İsmail Saymaz AKP'de ‘çatlak büyürse’ olacakları açıkladı: Mücahit Arınç bile istifa edebilir...
﻿İtalya'nın ilk kadın başbakanı Giorgia Meloni oldu. İtalya'da siyasi kriz sona erdi
7
﻿İtalya'nın ilk kadın başbakanı Giorgia Meloni oldu. İtalya'da siyasi kriz sona erdi
﻿İtalya'nın ilk kadın başbakanı Giorgia Meloni oldu. İtalya'da siyasi kriz sona erdi
﻿Galatasaray'dan Ronaldo ve Depay açıklaması
﻿Galatasaray'dan Ronaldo ve Depay açıklaması
﻿Galatasaray'dan Ronaldo ve Depay açıklaması
﻿Meme kanserinde erken tanının önemi. Uzmanı açıkladı
﻿Meme kanserinde erken tanının önemi. Uzmanı açıkladı
﻿Meme kanserinde erken tanının önemi. Uzmanı açıkladı
﻿Oyuna girer girmez topa öyle vurdu ki: Diagne'den müthiş gol
﻿Oyuna girer girmez topa öyle vurdu ki: Diagne'den müthiş gol
﻿Oyuna girer girmez topa öyle vurdu ki: Diagne'den müthiş gol
﻿Yurt dışına gönderilen her iki araçtan biri Kocaeli'den gitti
﻿Yurt dışına gönderilen her iki araçtan biri Kocaeli'den gitti
﻿Yurt dışına gönderilen her iki araçtan biri Kocaeli'den gitti
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.