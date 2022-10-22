Türk dizileri ve filmleri Cannes'da görücüye çıktı

Türk dizileri, renkli Türk yapımları ve eğlence içerikleri, Fransa'nın Cannes kentinde açılan MIPCOM fuarında alıcılara sunuldu.

Fuara çevrimiçi katılan İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç İTO Başkanı Şekib Avdagiç, "100'e yakın Türk dizisi, şu anda en az 150 ülkede oynuyor. Bu yıl dizi ihracatında 600 milyon dolar geçeceğimizi öngörüyoruz. Pandemi öncesinde iyi bir Türk dizisinin bir bölümünün dünya satışlarının toplamı 650 bin doları bulurken, şimdi bölüm başı toplam hasılat 350-400 bin dolar seviyesinde. Ama satış adetlerimiz hızla artıyor" dedi.

Uluslararası yapım ve eğlence içerik fuarı MIPCOM'a İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) milli katılım organizasyonuna ile Türkiye'den 20 firma dahil oldu. Fuara 13 şirket de bireysel stantlarıyla katılıyor. 100 ülkeden 4 bin 700 küresel içerik satın alıcısı, fuarın düzenlendiği festival sarayının yapımcılarla dolu koridorlarını doldurdu. Fuara ziyaretçi giriş bilet ücreti bu yıl 1.550 Euro olarak belirlendi.

Fuara çevrimiçi katılan İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç, gazetecilere yaptığı açıklamada, MIPCOM'un içerik endüstrisini şekillendiren trendleri yakalamak için ideal bir merkez olduğunu vurguladı. Avdagiç, "Yapımcılarımız, TV platformlarımız, telif ve çeviri şirketlerimiz MIPCOM'da iş bağlantılarını geliştirmek için doğru imkanları bulacaklar. Fuardan yeni dizi satışları, ortak yapım anlaşmaları için döneceklerine eminiz" dedi.