Türk dizilerinde bir ilk! Şahsiyet'in uyarlaması yayınlanacak

2018 yapımı polisiye ve dram türündeki ödüllü "Şahsiyet" dizisi, Fransa'da yeniden uyarlanarak yarın gösterime girmeye hazırlanıyor.

Fransa'da yeniden çekilen ilk Türk dizisi olan Şahsiyet'in senaryosunu Hakan Günday kaleme aldı ve yönetmenliğini Onur Saylak üstlendi.

Ay Yapım'ın beğenilen dizileri arasında gösterilen Şahsiyet'in yeni uyarlaması ise Fransa'nın önde gelen televizyon kanalı M6 için Calt Studio tarafından hayata geçirildi.

"Memoire Vive" isimli dizide, orijinal hikaye Fransız kültürüne özgü bakış açısıyla yeniden yorumlandı. Dört bölümden oluşan uyarlamada dizinin ana karakteri "Esther Lefevre"yi, Fransız izleyicilerin sevdiği oyuncu Clementine Celarie canlandıracak.

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Haluk Bilginer'in kendisine "Uluslararası Emmy Ödülü" getiren unutulmaz Agah Beyoğlu performansından ilham alan bu uyarlamada Esther Lefevre, Alzheimer hastalığıyla mücadele eden ve geçmişin sırlarıyla yüzleşen gizemli bir karakter olarak yer alıyor.