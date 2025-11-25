Başrollerini Aras Bulut İynemli, Uğur Polat, Taner Ölmez, Onur Saylak, Melis Sezen ve Ahsen Eroğlu'nun paylaştığı dizi Uluslararası Emmy Ödülleri'nde en iyi pembe dizi (Telenovela) kategorisinde ödül aldı.

ÖDÜLLER SAHİPLERİNİ BULDU

Uluslararası Televizyon Sanatları ve Bilimleri Akademisi tarafından ABD dışında üretilmiş yapımlara verilen 53. Uluslararası Emmy Ödülleri, New York'ta sahiplerini buldu. Deha, Brezilya ve İspanya yapımlarının da yarıştığı kategoride Türkiye’ye önemli bir başarı kazandırdı.

Oyuncu Aras Bulut İynemli, yapımcı Kerem Çatay, yönetmen Umut Aral ve senarist Damla Serim'in de aralarında bulunduğu dizi ekibi, ödülü aldıktan sonra soruları yanıtladı.

‘KOCAMAN BİR EKİP İŞİ’

Dizinin başrol oyuncularından olan Aras Bulut İynemli, bu kadar heyecanlanacağımı tahmin etmediğini ifade ederek, "Kocaman bir ekip işi, çok küçük bir ekip olarak geldik aslında. Her zaman söylerim, çok büyük bir ekip işi. Bütün ekip arkadaşlarımız adına da buradayız. Çok teşekkür ederim, çok heyecanlıyım" ifadelerini kullandı.

"Onlarca ülkeden Türkiye'yi temsilen burada olmak ve bu ödülü şu anda kazanmış olmak gerçekten anlatılamayacak bir duygu" ifadesini kullanan dizinin yönetmeni Umut Aral, ödülü diziye emeği geçen tüm ekip adına aldıklarını söyledi.

Dizinin senaristi Damla Serim de burada bulunmanın harika duygu olduğunu ifade ederek "Teşekkür ederiz, çok güzel, çok büyük bir gurur" dedi.