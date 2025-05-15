Türk doktor elindeki valizleri atıp hayat kurtardı. New York'a kahraman gibi girdi

Koç Üniversitesi Hastanesi’nde görev yapan Doç. Dr. Erol Gürsoy, dünyaca ünlü kardiyolog Prof. Dr. Valentín Fuster’in davetiyle New York’taki Mount Sinai Hastanesi’ne gözlemci olarak gitti. Girişimsel kardiyoloji uzmanı Gürsoy, şehre iner inmez kahramanlığa imza attı. Otelini ararken caddede yere yığılan bir adama rastlayan Gürsoy, nabzı duran hastanın kalp krizi geçirdiğini tespit etti. Ambulans gelene kadar tek başına kalp masajı yaparak hastayı hayata döndürdü.

Gürsoy’un kurtardığı kişinin Wall Street’in önde gelen isimlerinden Lee Shulman olduğu ortaya çıktı. Shulman’ın anjiyografisinde bir damarının tamamen, diğerinin ise yüzde 99 tıkalı olduğu belirlendi. Gürsoy, “Hastanın nefesi kesilmiş, nabzı durmuştu. Hemen kalp masajına başladım. Ambulans gelmeden ritmi geri geldi, bilinci açıldı,” dedi.

Olayın ardından hastanede oryantasyon sırasında Shulman’ın dosyasındaki “Bir doktorun 5 dakika kesintisiz kalp masajı yaptığı” notunu gören Gürsoy, müdahalenin kendisine ait olduğunu fark etti. Hasta ve yakınlarıyla duygusal anlar yaşandı.

Gülhane Askerî Tıp Akademisi mezunu Gürsoy, Almanya’da yapısal kalp müdahaleleri eğitimi aldı. 15.000’den fazla koroner anjiyografi ve 5.000’den fazla girişimsel işlem gerçekleştirdi. Türk Kalp ve Sağlık Vakfı’ndan Uluslararası Eğitim Bursu dahil birçok ödül kazanan Gürsoy, 20’den fazla bilimsel makale yayımladı.

New York’ta kahraman ilan edilen Gürsoy, Mount Sinai’de deneyimlerini zenginleştirirken, insan hayatını kurtarmanın gururunu yaşadı. Türk tıbbının uluslararası alandaki başarısını bir kez daha gözler önüne seren bu olay, Gürsoy’un mesleki yetkinliğini ve insan sevgisini yansıttı.