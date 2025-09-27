Türk döneri için yeni hamle! Tescil geri çekilmişti

İstanbul merkezli UDOFED, Avrupa Birliği (AB) nezdinde yaptığı Geleneksel Özel Ürün Garantisi (TSG) tescili başvurusunu sürpriz bir kararla bitirildi.

AB Komisyonu Sözcüsü, Perşembe günü yaptığı açıklamada, "Döner’in Geleneksel Özel Ürün Garantisi (TSG) tescili için yapılan başvuru 23 Eylül 2025 tarihinde geri çekilmiştir" ifadelerini kullanarak sürecin otomatik olarak sona erdiğini açıkladı.

Deutsche Welle’nin aktardığına göre, UDOFED’in bu kararının nedeni açıklanmazken, Brüksel kulislerinde, federasyonun olası bir ret kararının önüne geçmek için bu adımı attığı konuşuldu.

Uluslararası Döner Federasyonu (UDOFED); Dönerin, AB ülkelerinde de Türkiye’deki standartlar baz alınarak üretilmesi için 2022’de yaptığı başvuruyu geri çekti.

Döner elimizden kayıp gitti! Tescil geri çekildi

"HERKESİ KAPSAYAN EN DOĞRU BAŞVURUYU YAPACAĞIZ”

Hürriyet’e konuşan UDOFED Başkanı Muhammet Nezif Emek, “Başvurumuz, dönerin tarifini kısıtlıyordu. İtiraz da buna geldi. Başvurunun içeriğini değiştiremeyeceğimiz için geri çektik. Herkesi kapsayan en doğru başvuruyu yapacağız” ifadelerini kullandı.

Emek, “Herkesi kapsayan Türk dönerinin şanını yücelten en doğru başvuruyu yapacağız” sözlerini kullandı.