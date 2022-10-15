Türklük araştırmalarının önemli ismi Mehmet Fatih Doğrucan vefat etti

Akademisyen ve yazar, Akdeniz Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Mehmet Fatih Doğrucan (46), altı yıldır mücadele ettiği kanser hastalığına yenildi. 2016’dan beri gırtlak kanseri ile mücadele eden Doğrucan, dün gece Ankara’da tedavi gördüğü hastanede yaşama veda etti. Dört kez gırtlak kanseri ile mücadele eden Doğrucan, sesini yitirdiği halde bu süreçte üç eser kaleme alarak kitaplarla hayata tutunmaya çalıştı.Ülkücü camianın sevdiği bir isim olan Mehmet Fatih Doğrucan Ankara'da toprağa verilecek.

Doğrucan’ın vefat haberi, hayat arkadaşı ve aynı bölümde öğretim üyesi olan eşi Dr. Ayşegül Doğrucan'ın sosyal medyadaki “Arkadaşlar bir süredir sosyal medyaya giremedim haliyle mesajlarınıza da cevap veremedim. Fatih Doğrucan tedavisi devam ederken solunum sıkıntısı yaşamaya başladı. Oksijen desteği alıyor ama destek çekildiğinde saturasyon düşüyor. Dualarınızı eksik etmeyin” mesajının ardından geldi.

Akademik kariyerinin yanı sıra ‘Destan’ dizisinin tarih ve felsefe danışmanlığını yürüten Doğrucan, TamgaTürk, Türk Dünyası Araştırmaları gibi dergilerde de birçok makaleye imza attı. Bir süredir bilgisayar üzerinden sesli program aracılığıyla iletişim kurabilen Doğrucan’ın, ‘Tarihsel Uğrak Noktalarıyla Felsefeden Bilime’ (2018) kitabı Kesit Yayınları, Tanrı ile Kavga (2019) ve iki ciltlik 'Medeniyet Dili Olarak Türkçe' (2022) kitapları ise Altınordu Yayınları tarafından okura sunuldu.Doğrucan'ın cenazesi 16 Ekim Pazar günü (yarın) Ankara'da son yolculuğuna uğurlanacak.