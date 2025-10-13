Yeniçağ - Tokat / Fatih Karaman - Musa Özdemir

Türk Dünyası'nın önde gelen medya temsilcileri, Tokat Gazeteciler Cemiyeti ile Tokat Belediyesi'nin ev sahipliğinde, köklü geçmişiyle bilinen Yağıbasan Medresesi'nin tarihi ve manevi atmosferinde bir araya geldi. "Türk Dünyası ve Medya" ana temasıyla gerçekleştirilen 10. Anadolu Medyası Çalıştayı'nda, modern gazeteciliğin en kritik konuları kapsamlı bir şekilde tartışıldı.

​Çalıştayın ana gündem maddeleri arasında; medya kuruluşları arasındaki dayanışmanın güçlendirilmesi, sektörün karşı karşıya olduğu dijital dönüşüm zorlukları, yerel basının sürdürülebilirliği ve gazetecilikte etik standartların yükseltilmesi yer aldı. Açılış konuşmaları, Tokat’ın fethinin 950. yıl dönümünün gururunu yansıtırken, kadim şehrin bir medeniyet hafızası olduğu mesajını pekiştirdi.

​Medya ve sivil toplum kuruluşlarının üst düzey yöneticilerini buluşturan çalıştaya katılım yoğun oldu. Programa iştirak eden önemli isimler arasında Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, Türk Dünyası Kültür Sanat ve Sinema Vakfı Başkanı Erdoğan Erdoğdu, Türkiye Gazeteciler Federasyonu ve Basın Vakfı Genel Başkanı Yılmaz Karaca, Uluslararası Basın Konfederasyonu Genel Başkanı Şakir Gürel, Türk Dünyası Gazeteciler Federasyonu Genel Başkanı Menderes Demir ve Tokat Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Musa Özdemir yer aldı.

​Çalıştayın açılış konuşmasını yapan Tokat Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Musa Özdemir, tarihi mekânda toplanmanın önemini dile getirdi. Özdemir, Tokat'ı "Danişmendliler, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerine kapılarını açan kadim şehir" olarak tanımlayarak, fethin 950. yıl dönümüne dikkat çekti. Özdemir, bu buluşmanın sadece bir zaferin yıl dönümü kutlaması değil, aynı zamanda köklü tarihe ve ortak geçmişe duyulan vefanın bir nişanesi olduğunu belirtti.

​Özdemir, Tokat'ı kültürel zenginlik açısından "Anadolu’nun kalbinde bir tarih, bir kültür ve bir medeniyet durağı" olarak betimleyerek, şehrin ruhunu "Buhara'yı Sulusokak'a, Semerkant'ı Mahmutpaşa'ya, Mahmutpaşa'yı Mamuşa'ya bağlayan serin bir gölgelik" metaforuyla ifade etti. Konuşmasını, "Tokat sadece bir şehir değil; Tokat, bir medeniyetin yaşayan hafızasıdır" mesajıyla sonlandırdı.

​Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu ise konuşmasında, Tokat'ın tarih boyunca onlarca medeniyete ev sahipliği yaptığını ve şehrin tanıtımı için her platformda yer almaya devam edeceklerini vurguladı.

​Başkan Yazıcıoğlu, özellikle fethin anlamını şu sözlerle açtı: "Danişment Gazi ve yol arkadaşları, yalnızca toprak fethetmedi; beraberinde adalet, ilim, vakıf kültürü ve medeniyet anlayışını da getirdiler." Yağıbasan Medresesi gibi yapıların bu medeniyetin kalıcı izleri olduğunu ve geçmişten gelen birer mektup niteliği taşıdığını kaydetti.

​Belediye hizmetlerini "Üretken Belediyecilik" anlayışıyla sürdürdüklerini belirten Başkan Yazıcıoğlu, bu tür programların Tokat’ın ulusal ve uluslararası tanıtımına büyük katkı sağlayacağını ifade etti.

​Çalıştayda her iki konuşmacı da gazetecilik mesleğinin taşıdığı büyük sorumluluğa değindi. Cemiyet Başkanı Özdemir, gazetecileri "tarihin izini süren; kültürü, değerleri ve hakikati yarına taşıyan bir mesleğin neferleri" olarak tanımladı. Başkan Yazıcıoğlu da, basın mesleğinin icra ediliş biçimi itibarıyla ne denli kutsal bir görev olduğunu dile getirdi.

​Açılış konuşmalarının ardından çalıştayın belirlenen ana konuları olan medya dayanışması, dijitalleşme sürecindeki zorluklar, yerel basının sürdürülebilirliği ve gazetecilikte etik standartların güçlendirilmesi detaylı oturumlarla ele alındı.

​Çalıştay, konuşmacılara teşekkür plaketlerinin takdim edilmesi ve Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu’nun tüm katılımcılara Tokat Yazması hediye etmesiyle ve çekilen hatıra fotoğrafıyla sona erdi.