Türk Dünyası Vakfı'ndan Millet Bahçesi açıklaması

Eskişehir Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nin 2025 yılı Nisan ayında kamuya devredildiğini Türk Dünyası Vakfı açıkladı.

Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nin bakımsızlığının gündeme gelmesinin ardından Türk Dünyası Vakfı, konuyla ilgili açıklama yaptı. Vakfın sosyal medya hesaplarından paylaşılan açıklamada, "Eskişehir 2013 Türk Dünyası Kültür Başkenti Kalıcı Eserler Projeleri çerçevesinde inşaa edilen Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi, 2025 yılı Nisan ayında kamuya devredilmiştir. Basın-yayın organlarında yer aldığı şekliyle vakfımızın söz konusu alan üzerinde bir işletme ve işlettirme hakkı bulunmamaktadır" ifadeleri yer aldı.

