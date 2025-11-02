Program kapsamında katılımcılar, Kiçiköy Mahallesi’nde bulunan Osmanlı Kültür Sokağı’nda geçtiğimiz aylarda Talas Belediyesi tarafından hayata geçirilen Türkçe Sokağı’nı gezdi. Her köşesinde dilimizin zarafetini, kültürümüzün derinliğini ve ortak değerlerimizi yansıtan bu özel sokak, konuklardan büyük ilgi gördü. Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın öncülüğünde gerçekleşen gezide, konuk yazar ve şairler Türkçe Sokağı’nın tabelalarını, duvar yazılarını ve sanatsal dokunuşlarını inceleyerek büyük beğeniyle karşıladı.

Başkan Yalçın, burada yaptığı değerlendirmede Türkçe’nin birleştirici gücüne dikkat çekerek; "Türk Dünyası’nın birbirinden değerli yazar ve şairleriyle birlikte Türkçe Sokağımızı adımladık. Her köşesinde dilimizin zarafetini, kültürümüzün derinliğini ve ortak değerlerimizi hissettik. Türkçe bizim ortak sesimiz, gönül köprümüzdür" dedi.