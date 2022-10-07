Türk Dünyasında Kadın ve Moda Uluslararası Sempozyumu

Bursa Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), TÜRKSOY, Başkent Üniversitesi ve Bursa Uludağ Üniversitesinin destekleriyle organize edilen sempozyumun açılış töreni Tayyare Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Etkinliğin açılışında konuşan Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Halide Serpil Şahin, kültür başkentliği dolayısıyla kentte çok güzel etkinliklerin yapıldığını söyledi.

Tarih boyunca Türk devletlerinin din, yaşadıkları bölge, coğrafya ve siyasi konularda değişimler geçirdiğini belirten Şahin, "Türk kadınları bu değişimlerde önemli görevler üstlenmiştir. Kadın ve modanın konuşulacağı sempozyumun hayırlara vesile olmasını diliyorum." dedi.

TÜRKSOY Genel Sekreter Yardımcısı Doç. Dr. Bilal Çakıcı da sempozyumun Türk Dünyası Kültür Başkenti Bursa'da gerçekleştirilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Ortak Türk kültürünü tanıtmak için bir araya geldiklerini anlatan Çakıcı, "Kadim Türk töresine göre kadınlarımız Türk toplumları içinde oldukça önemli bir yer teşkil etmektedir. Kültürümüzün hiçbir evresinde kadın, erkeğin karşısında yer alan aciz bir varlık olarak görülmemiş, aksine kadın ve erkek hayat boyu birbirlerinin eşi ve yoldaşı olmuştur. Tarihte kadınlarımız ihtiyaç anında gösterdikleri özverili ve metanetli duruşla bu geleneğimizi defalarca tekrar etmişlerdir." ifadelerini kullandı.

Çakıcı, Türk kadınının varlığını, Türk dünyasından gelen modacı ve sanatçılarla bir kez daha vurgulamak için etkinliğin düzenlendiğini vurguladı.

Türklerin göçebe bir millet olarak tarih boyunca geniş coğrafyalara hükmettiğine değinen Çakıcı, "Böylece kültürümüz değişik kültürlerle etkileşime girerek dünyanın en özgün kültürlerinden biri olma hüviyetini kazanmıştır. Kültürümüzün bu eşsizliğini sanat, edebiyat, müzik alanlarında görebildiğimiz gibi moda alanında da açıkça görebiliyoruz. Bugün eşsiz Türk kültürünün sahip olduğu zenginliği insanlığın ortak dili olan moda aracılığıyla hem Türk dünyasında hem de bütün dünyaya duyurmak istiyoruz." diye konuştu.

Başkent Üniversitesi Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Pınar Türkdemir de bu etkinlikte Türk dünyasında kadın ve modanın ele alınacağını, defilelerin yapılacağını aktardı.

Protokol üyeleri ile Türk cumhuriyetlerinden etkinliğe katılan moda tasarımcıları ve sanatçılar, açılışın ardından Fuaye Alanı'nda workshop ve el sanatları sergisini gezdi.

Oturumlarla devam eden etkinlik, yarın akşam Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde "Türk Dünyasında Kadın ve Moda Defilesi" ile sona erecek.