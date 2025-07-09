Türk Dünyası'ndan flaş karar! Resmen ilan ettiler...

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy "Türk Devletleri Teşkilatı Turizm Bakanları 10'uncu Toplantısı'nda alınan ortak kararla, başkentimiz Ankara 2026 yılı için 'Türk Dünyası Turizm Başkenti' ilan edildi" açıklamasını yaptı.

ÜYELER ARASINDA HANGİ ÜLKELER VAR?

Kurucu üyeleri arasında Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan ve Türkiye'nin olduğu Türk Devletleri Teşkilatı'nda gözlemci üyeleri Türkmenistan, Macaristan ve KKTC olarak biliniyor. Özbekistan 2019 yılında Türk Devletleri Teşkilatı'na katılan son asil üye olmuştu.

2022 YILINDA SON TOPLANTI YAPILMIŞTI

Dokuzuncu Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi, Türk Devletleri Teşkilatı Semerkant Zirvesi ya da resmî adıyla Türk Devletleri Örgütü Devlet Başkanları Konseyi Toplantısı zirvesi, Türk Devletleri Teşkilatı'nın 11 Kasım 2022 tarihinde Özbekistan'ın Semerkant şehrinde gerçekleşmişti.