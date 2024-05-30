Türk Dünyası’nın çocukları İstanbul’da buluşuyor

Kaynak: Haber Merkezi Murat Öztürk
Türk Dünyası’nın çocukları İstanbul’da buluşuyor

Türk Dünyası Araştırmalar Vakfı’nın her yıl geleneksel olarak düzenlediği Türk Dünyası Çocuk Şöleni 3 Haziran’da başlıyor.

Türk coğrafyasının her noktasından çocukların katılacağı 24. Türk Dünyası Çocuk Şöleni İstanbul’da gerçekleşecek.

DOLU DOLU 3 GÜN ÇOCUK ŞÖLENİ

Şölen 3 Haziran saat 9’da Kadıköy Söğütlüçeşme İskele Meydanı Atatürk Anıtı’ndan yürüyüşle başlayacak.

5 Haziran Çarşamba günü saat 9’da ise Bahçelievler Şehit Mustafa Özel Spor Kompleksi’nde şölen gösterisi gerçekleşecek.

15. Türk Dünyası Çocukları Ses Yarışması 6 Haziran Perşembe günü Fatih Belediyesi Fatih Kültür Sanat Merkezi’nde saat 19’da başlayacak saat 23’te sonlanacak.

3 SANATÇI KONSER VERECEK

Çocuk şöleninde Azerbaycan Devlet Sanatçısı Turan Manafzade, Gagauz Yeri'nden Leonida, ve Kırım'dan Adile Çerkezova konser verecek.

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