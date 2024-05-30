Türk Dünyası’nın çocukları İstanbul’da buluşuyor

Türk coğrafyasının her noktasından çocukların katılacağı 24. Türk Dünyası Çocuk Şöleni İstanbul’da gerçekleşecek.
DOLU DOLU 3 GÜN ÇOCUK ŞÖLENİ
Şölen 3 Haziran saat 9’da Kadıköy Söğütlüçeşme İskele Meydanı Atatürk Anıtı’ndan yürüyüşle başlayacak.
5 Haziran Çarşamba günü saat 9’da ise Bahçelievler Şehit Mustafa Özel Spor Kompleksi’nde şölen gösterisi gerçekleşecek.
15. Türk Dünyası Çocukları Ses Yarışması 6 Haziran Perşembe günü Fatih Belediyesi Fatih Kültür Sanat Merkezi’nde saat 19’da başlayacak saat 23’te sonlanacak.
3 SANATÇI KONSER VERECEK
Çocuk şöleninde Azerbaycan Devlet Sanatçısı Turan Manafzade, Gagauz Yeri'nden Leonida, ve Kırım'dan Adile Çerkezova konser verecek.