YENİÇAĞ - Aksaray / Metin Kurt

Türk dünyasının ekonomik ve teknolojik iş birliğini güçlendirmeyi amaçlayan Türk Devletleri Girişimcilik Zirvesi, 25 Ekim 2025 Cumartesi günü Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi 100. Yıl Kültür Merkezinde büyük bir katılımla gerçekleştirildi. “Üretimde Birlik, Teknolojide Güç, Gelecekte Ortak Vizyon” temasıyla düzenlenen zirveye, Türk dünyasının önde gelen girişimcileri, akademisyenleri, diplomatik temsilcileri ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri katıldı.

Zirvenin açılış konuşmasını Girişimci Türk Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Sefer Özdemir yaptı. Özdemir, Türk dünyasının girişimcilik ekosisteminde ortak bir vizyonla hareket etmesinin önemine değinerek, “Teknolojik üretim, yatırım ve inovasyonda Türk gençliği artık küresel bir güç haline geliyor. Bu zirve, kardeş ülkeler arasında kalıcı ekonomik köprüler kurma hedefimizin somut bir göstergesidir.” ifadelerini kullandı.

Ardından söz alan Girişimci Türk Ajans Müdürü Ahmet Arif Güvenir, girişimcilik alanında Türk devletleri arasında bilgi paylaşımı ve ortak yatırım projelerinin artması gerektiğini belirtti. Zirveye katılan Azerbaycan Türkiye Ticaret Temsilciliği Başdanışmanı Cavid Abdullayev, Kırgızistan Türkiye Ticaret Müşaviri Çıngız Esengul Uulu, KKTC Ankara Büyükelçiliği Muavin Konsolosu Seval Gökeri ve Özbekistan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği Ticaret Müsteşarı Maşrab Mamirov ise ülkeleri adına iş birliği mesajları vererek Türk coğrafyasındaki ekonomik bütünleşmeye vurgu yaptılar.



Zirvenin teknoloji ve inovasyon oturumunda, Yapay Zeka Politikaları Derneği (AIPA) Başkanı Zafer Küçükşabanoğlu, Startup Community Yönetim Kurulu Başkanı Murat Öztürk, Türkiye Bilişim Derneği Türk Dünyası Bilişim, İletişim ve Yapay Zeka Çalışma Grubu Başkanı Ersin Taşcı, Ostim Teknopark Genel Müdürü Dr. Derya Çağlar, ASO Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Ahmet Dinçer ve ODTÜ Teknokent Dijital Dönüşüm Direktörü Atilla Hasan Turgut dijital dönüşüm, yapay zekâ politikaları ve girişimcilik destek mekanizmaları üzerine kapsamlı sunumlar gerçekleştirdiler.



Akademik oturumda Başkent Üniversitesi Ekin Ön Kuluçka Merkezi Müdür Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Ayşegül Ak ile Yrd. Doç. Dr. Ali İhsan Özeroğlu, üniversite-sanayi iş birliğinin girişimcilik kültürünü nasıl beslediğine dair örnek projeleri paylaştılar.

Zirvede ayrıca, Turan Akademiyası Eş Başkanı Mahmut Oral Türk kültürünün ekonomik dayanışmaya etkisini ele alırken, Teknik Öğretmen, Mekatronik Yüksek Mühendisi, Gazeteci-Yazar Yalçın Çelik de “Ülküden Teknolojiye Türk Gençliğine Yol Haritası” başlıklı değerlendirmesinde, Türk gençliğinin bilim ve teknoloji üretiminde üstleneceği stratejik role dikkat çekti. Çelik konuşmasında, “Türk milletinin girişimci ruhu tarih boyunca medeniyetlerin şekillenmesinde belirleyici olmuştur. Bugün de bu ruh, Türk dünyasının teknolojik istiklali için yeniden filizleniyor.” dedi.

Zirve sonunda katılımcılara plaket takdim edilerek Türk devletleri arasında ortak girişimcilik projeleri, teknoloji transferi ve genç girişimcilerin desteklenmesine yönelik iş birliği çağrısı yapıldı.

Bu yıl ilki düzenlenen Türk Devletleri Girişimcilik Zirvesi, Türk dünyası iş insanları, bilim insanları ve genç girişimciler için yeni ufuklar açarak, gelecekte yapılacak uluslararası iş birliği platformlarının temelini attı.