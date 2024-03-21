Türk Dünyası'nın her yerinde Nevruz coşkusu yaşandı

Azerbaycan: Nevruz, milli bayram olarak kutlanır ve çeşitli geleneksel etkinlikler düzenlenir.

Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan: Orta Asya’daki bu Türk Cumhuriyetleri’nde Nevruz, milli bayram olarak büyük bir coşkuyla kutlanır.

Türkmenistan: Nevruz, ulusal bir bayram olarak kutlanır ve çeşitli geleneksel etkinliklerle taçlandırılır.

Tacikistan: Nevruz, baharın başlangıcı ve yeni yılın kutlandığı önemli bir gündür.

Hindistan ve Pakistan: Bu ülkelerde de Nevruz, baharın gelişini kutlayan önemli bir gün olarak kabul edilir.

Diğer Ülkeler: Afganistan, Arnavutluk, Bosna-Hersek, Gürcistan, Irak, Kosova, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kuzey Makedonya, Sırbistan ve daha birçok ülkede de Nevruz kutlamaları yapılır.