Türk Dünyası'nın her yerinde Nevruz coşkusu yaşandı

Türk Dünyası'nın her yerinde Nevruz coşkusu yaşandı
Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Bahar mevsiminin bolluk ve bereketini, toprağın dirilişini müjdeleyen Nevruz kutlamaları Türkiye başta olmak üzere bütün Türk dünyasının her yerinde Nevruz coşkuyla kutlandı.
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Türk Dünyası'nın her yerinde Nevruz coşkusu yaşandı 1

Nevruz, Türk dünyasının baharın gelişini ve doğanın uyanışını kutladığı, binlerce yıllık bir geçmişe sahip olan milli bir bayramdır.

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Türk Dünyası'nın her yerinde Nevruz coşkusu yaşandı 2

Türkiye’de ve Türk kültürünün etkisi altındaki coğrafyalarda, insanları bir araya getiren ve birlik duygusunu pekiştiren bir gün olarak coşkuyla karşılanır. Bu bayram, doğanın yeniden doğuşunu ve bolluk ile bereketi simgeler.

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Türk Dünyası'nın her yerinde Nevruz coşkusu yaşandı 3

Türk tarihinin en köklü geleneklerinden biri olan Nevruz, aynı zamanda bir kültürel miras olarak da önem taşır. Baharın ilk günü olan 21 Mart, Türk milletinin ata yurdunda her zaman özel bir anlam ifade etmiş ve bayram olarak kutlanmıştır.

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Türk Dünyası'nın her yerinde Nevruz coşkusu yaşandı 4

Nevruz’un tarihi, Yenisey ve Orhun bölgelerinden Altaylara, oradan Hun Türklerinin Avrupa’ya yayılmasıyla Macaristan’a ve Balkanlara kadar uzanır. Milattan sonra 800 yılından itibaren Anadolu ve Mezopotamya’ya taşınan Nevruz, bugün Balkanlardan Çin Seddi’ne ve Sibirya’nın içlerine kadar geniş bir coğrafyada bilinir ve kutlanır.

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Türk Dünyası'nın her yerinde Nevruz coşkusu yaşandı 5

Tarihte Hun, Göktürk, Uygur, Selçuklu, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemlerinde örfi bir bayram olarak kabul edilen Nevruz, çeşitli eğlenceler ve törenlerle kutlanmıştır.

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Türk Dünyası'nın her yerinde Nevruz coşkusu yaşandı 6

Özellikle Osmanlı Dönemi’nde, Kayı Boyu mensupları tarafından Ertuğrul Gazi’nin türbesi etrafında toplanarak kutlanan Nevruz, “Yörük Bayramı” olarak da bilinirdi.

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Türk Dünyası'nın her yerinde Nevruz coşkusu yaşandı 7

Atatürk’ün liderliğinde Cumhuriyet’in ilanından sonra da Ergenekon Bayramı adıyla kutlanmaya devam eden Nevruz, Türk Dünyası’nda da önemli bir yere sahiptir.

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Türk Dünyası'nın her yerinde Nevruz coşkusu yaşandı 8

Nevruz, aynı zamanda geleneksel Türk kültürü için bir “kurtuluş günü” olarak da özel bir öneme sahiptir. Demirin örs üzerinde dövülmesi, yeniden şekillenme ve gelişmenin sembolü olarak görülür.

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Türk Dünyası'nın her yerinde Nevruz coşkusu yaşandı 9

Nevruz, Türk Dünyası’nın hasret ve sevda türküleri söyleyen bülbülü, Anadolu’da Ertuğrul Gazi anısına yapılan Yörük Bayramı’ndaki dua, Balkanlarda özlem ve Tuna boylarında dedelerin narası olarak ifade edilir.

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Türk Dünyası'nın her yerinde Nevruz coşkusu yaşandı 10

Nevruz, Türk kültürünün bir öğesi olarak, geleneklerin yaşatılmasıyla ulusların varlığını sürdürebileceğini hatırlatır. Türk insanını birbirine kenetleyen ve atalarının ruhlarıyla yanan bir ateş olarak, binlerce yıl boyunca yanmış ve gelecekte de "ortak kültür ocağı"nda binlerce ruhu ısıtmaya devam edecektir.

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Türk Dünyası'nın her yerinde Nevruz coşkusu yaşandı 11

Tuna’da okunan ezan, Söğüt’te yanan ocağın, Elazığ’da pişen aşın ve Ötüken’de koşan atın sembolü olan Nevruz, Türkistan’da bir bahar, coşku ve sevgi bayramı olarak umutları geleceğe taşımaya devam edecektir.

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Türk Dünyası'nın her yerinde Nevruz coşkusu yaşandı 12

HANGİ ÜLKELERDE NEVRUZ BAYRAMI KUTLANIR

Nevruz bayramı, genellikle baharın gelişini ve doğanın uyanışını kutlamak için birçok ülkede coşkuyla karşılanır. İşte Nevruz’un kutlandığı bazı ülkeler:

İran: Nevruz, Fars Yeni Yılı olarak da bilinir ve ülkenin en önemli bayramlarından biridir.

Türkiye: Türk kültürünün önemli bir parçası olarak kabul edilir ve çeşitli etkinliklerle kutlanır.

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Türk Dünyası'nın her yerinde Nevruz coşkusu yaşandı 13

Azerbaycan: Nevruz, milli bayram olarak kutlanır ve çeşitli geleneksel etkinlikler düzenlenir.

Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan: Orta Asya’daki bu Türk Cumhuriyetleri’nde Nevruz, milli bayram olarak büyük bir coşkuyla kutlanır.

Türkmenistan: Nevruz, ulusal bir bayram olarak kutlanır ve çeşitli geleneksel etkinliklerle taçlandırılır.

Tacikistan: Nevruz, baharın başlangıcı ve yeni yılın kutlandığı önemli bir gündür.

Hindistan ve Pakistan: Bu ülkelerde de Nevruz, baharın gelişini kutlayan önemli bir gün olarak kabul edilir.

Diğer Ülkeler: Afganistan, Arnavutluk, Bosna-Hersek, Gürcistan, Irak, Kosova, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kuzey Makedonya, Sırbistan ve daha birçok ülkede de Nevruz kutlamaları yapılır.

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Türk Dünyası'nın her yerinde Nevruz coşkusu yaşandı 14

Nevruz, aynı zamanda Birleşmiş Milletler tarafından da tanınmış ve 21 Mart, Dünya Nevruz Günü olarak ilan edilmiştir. Bu bayram, farklı kültürler arasında barış, diyalog ve dayanışmayı teşvik eden bir zaman olarak kabul edilir ve dünya çapında milyonlarca insan tarafından kutlanır.

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Türk Dünyası'nın her yerinde Nevruz coşkusu yaşandı 15

NEVRUZ KUTLAMALARI NASIL YAPILIR?

Nevruz kutlamaları, baharın gelişini ve doğanın uyanışını kutlamak için çeşitli geleneksel ritüellerle gerçekleştirilir. İşte Nevruz kutlamalarında sıkça rastlanan bazı adetler:

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Türk Dünyası'nın her yerinde Nevruz coşkusu yaşandı 16

Ateşten Atlama: Nevruz Bayramı’nda, günahlarından arınmak isteyenler için büyük bir ateş yakılır ve insanlar bu ateşin üzerinden atlarlar.

Su Ritüelleri: Yıkanmak ve sudan atlamak da arınma ritüelleri arasında yer alır.

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Türk Dünyası'nın her yerinde Nevruz coşkusu yaşandı 17

Nevruz Sofrası: Bu özel günde, 7 çeşit yemekten oluşan zengin bir sofra kurulur. Herkesin her yemekten yemesi, tüm yılın bolluk ve bereketle geçmesi dileğiyle yapılır.

Semeni Geleneği: Nevruzdan önce arpa veya buğday gibi tahıllar çimlendirilir ve bu çimlenmiş tahıllar sofralara konularak tarımda bereketli bir yıl dileğiyle kutlanır.

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Türk Dünyası'nın her yerinde Nevruz coşkusu yaşandı 18

Eşya ve Hayvanların Arınması: Eşyalar tütsülenir ve hayvanlar ateş arasından geçirilerek ruhlarının arınması sağlanır.

Yeni Kıyafetler ve Ev Temizliği: İnsanlar yeni kıyafetler giyer ve evlerini temizleyerek bayramı karşılarlar.

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Türk Dünyası'nın her yerinde Nevruz coşkusu yaşandı 19

Bu gelenekler, Nevruz’un kutlandığı coğrafyalara göre farklılık gösterebilir ve her topluluk bu bayramı kendine has kültürüyle kutlar.

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Türk Dünyası'nın her yerinde Nevruz coşkusu yaşandı 20

Ancak ortak tema, doğanın ve insanın yenilenmesi, bolluk ve bereketin kutlanmasıdır. Nevruz, Türk dünyasında ve diğer kutlayan topluluklarda, birlik ve dayanışmanın güçlendirilmesi için önemli bir zaman olarak kabul edilir.

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Türk Dünyası'nın her yerinde Nevruz coşkusu yaşandı 21

NEVRUZ KÖKENİ

Nevruz, kelime olarak eski Farsçadan gelmektedir ve “yeni gün” anlamına gelir. Bu kelime, Farsça’da “nav” (yeni) ve “ruz” (gün) kelimelerinin birleşmesiyle oluşmuştur. Nevruz, İran ve Bahai takvimlerine göre yılın ilk gününü temsil eder ve Zerdüştlük için de kutsal bir gündür.

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Türk Dünyası'nın her yerinde Nevruz coşkusu yaşandı 22

Tarihi kaynaklara göre, Nevruz ilk olarak 2. yüzyılda Pers kaynaklarında adı geçmektedir ve İran kökenli bir şenlik olarak kutlanmaktadır. Anadolu ve Orta Asya Türk halklarında ise Nevruz, Göktürklerin Ergenekon’dan çıkışı ve baharın gelişi olarak kutlanır.

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Türk Dünyası'nın her yerinde Nevruz coşkusu yaşandı 23

Nevruz, 2010 yılında Birleşmiş Milletler tarafından Dünya Nevruz Bayramı olarak ilan edilmiş ve Dünya Manevi Kültür Mirası Listesi’ne dahil edilmiştir.

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Türk Dünyası'nın her yerinde Nevruz coşkusu yaşandı 24

Bu kelimenin kökeni ve anlamı, geniş kültür coğrafyalarına yayılmış ve Türk kültür çevresinde de büyük bir öneme sahip olmuştur.

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Türk Dünyası'nın her yerinde Nevruz coşkusu yaşandı 25

Türkiye Türkçesinde “Nevruz”, Azerbaycan Türkçesinde “Novruz”, Kazak Türkçesinde “Navruz” gibi farklı varyasyonlarla kullanılmaktadır.

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Türk Dünyası'nın her yerinde Nevruz coşkusu yaşandı 26

Nevruz, aynı zamanda Batı Trakya Türkleri’nde “Mevris” adıyla da anılır ve eski Türkler arasında “yengi kün” şeklinde karşılık bulmuştur1.

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Türk Dünyası'nın her yerinde Nevruz coşkusu yaşandı 27
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