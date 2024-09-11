Türk dünyasının ortak alfabesi üzerinde uzlaşı sağlandı

Türk Cumhuriyetleri “Kiril alfabesinden Latin alfabesine geçiş” sürecini tamamlıyor. Alfabesini değiştirmeyen tek ülke ise Kırgızistan.

Türk Devletleri Teşkilatı tarafından kurulan Türk Dünyası Ortak Alfabe Komisyonu, Türk dilleri için ortak bir alfabe oluşturma sürecinde önemli bir aşamayı geçti. Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de 9-11 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilen 3. toplantıda, 34 harften oluşan Ortak Türk Alfabesi önerisi üzerinde uzlaşı sağlandı.

Toplantıya Türkiye'yi temsil eden Türk Dil Kurumu'nun katkılarıyla, 1991 yılında bilim insanları tarafından önerilen Latin tabanlı Ortak Türk Alfabesi projesi kapsamlı bir şekilde ele alındı. Toplantıda, ortak alfabenin oluşturulması için yapılan ayrıntılı çalışmalar neticesinde her harfin Türk dillerindeki farklı fonemleri temsil etmesi gerektiği kararlaştırıldı.

Geliştirilen 34 harfli alfabede, Türk halkları arasında dil mirasını koruyacak ve karşılıklı anlayışı teşvik edecek bir yapının oluşturulması hedefleniyor. Toplantıda, Ortak Türk Alfabesi kararının uygulanması ve desteklenmesi için ilgili kurumlara çağrı yapıldı.

Bu adım, Türk dünyası için ortak bir dil kimliği oluşturma ve kültürel bağları güçlendirme yönünde atılmış önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Ortak alfabenin, Türk dilleri arasında iletişimi kolaylaştırması ve dil mirasını koruması bekleniyor.

Ortak Türk Alfabesi ile ilgili ilk girişimler 1991 yılında hayata geçmeye başlamıştı. Türk dillerindeki asli sesleri esas alan sistem üzerindeki çalışmalar, o zamanki adı ‘‘Türk Şurası’’ olan ‘‘Türk Devlet ve Toplulukları Dostluk-Kardeşlik ve İş birliği Kurultayı’’nda devam etti. 21-23 Mart 1993 tarihlerinde Antalya’da yapılan toplantıda, Türk Cumhuriyetlerinin alfabelerine Q, X, W, ?, Ä harflerinin eklenmesi ortak karar olarak kabul edildi. Devam eden çalışmalarda bu alfabe esas alınırsa, Türk dünyasının önemli bir bölümünde 34 harfli bir alfabe yürürlüğe girmiş olacak.