Türk düşmanı yeni örgüt kuruldu! Terör örgütü EOKA yeniden mi doğuyor?

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde (GKRY) Türk düşmanı bir örgüt kuruldu. Türkiye ve İngiltere’nin Kıbrıs’taki varlığından rahatsız olan bu örgüt kendisini "Devrimci Özgürlük Savaşçıları Hareketi” olarak tanımlıyor.

TÜRKLERE DÜŞMAN ÖRGÜT KURULDU

Örgüt, "Agonisti Kiepalx” isimli sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda KKTC'nin ve İngiliz üslerinin adadaki varlığını “işgal” olarak adlandırıyor. Örgüt, Kıbrıs’ta özgürlük mücadelesi verdiğini iddia ediyor.

Örgütün simgesinde ise, Yunanistan'ın Osmanlı İmparatorluğu'na karşı başlattığı Mora isyanına atıfta bulunduğu görüldü.

“DEVLETİN KONTROLÜ OLMADAN ÇIKAMAZ”

CNN Türk Lefkoşa Temsilcisi Ömer bilge, GKRY'de kurulan örgüt hakkında açıklamalarda bulundu.

Bilge, yaptığı açıklamada,

"Bu örgüte yeni örgüt demek yanlış aslında kendilerine 'Devrimci Özgürlük Savaşçıları Hareketi' ismi veren bir örgütten bahsediyoruz. Sosyal medya platformu X'ten örgütlendi. Sosyal medyada herkes hesap açabilir tabi ki ama bu örgüt ortaya çıktı. Esasen sadece sosyal medyada değiller. Örgütün, kuruluş tarihine baktığımız zaman geçen yıl temmuz ayını gösteriyor. Geçen yıl temmuz ayı önemli çünkü Kıbrıs Türk Barış Harekatı'nın 50. yıl dönümü. Örgüt, barış haraketının 50. yıl dönümünde kuruldu. Aradan geçen sürede sessizlik hakim ancak son günlerde yaygın bir şekilde örgüt kendisini göstermeye başladı. Yunanistan'ın Osmanlı'ya karşı başlattığı Mora isyanının yıl dönümü kutlamasında, otoparklarda, AVM'lerde ve Yunanistan'ın Türkiye aleyhtarı özel günlerinde pankartlarla ortaya çıkmaya başladı. Örgütün simgesinde, Mora isyanından gelen ateş ve çekiç yer alıyor. Bu tür örgütler, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde devletin kontrolü olmadan çıkamaz” ifadelerini kullandı.

"SOSYAL MEDYADA ÖRGÜTLENMELERİNİN ARKASINDA KİMLİKLERİNİ GİZLİ TUTMAK YATIYOR”

Örgütün, Kıbrıs'taki Türklere yönelik katliamlar düzenleyen EOKA'nın söylemlerini kullandığını belirten Bilge, “EOKA terör örgütünün ideolojisi, Güney Kıbrıs'taki iktidarda ya da sağ partilerde yaşamaya devam ediyor. EOKA zaman içerisinde siyasi parti oldu ve Ulusal Halk Cephesi (ELAM) kuruldu. ELAM, Yunanistan'da yasaklanan Altın Şafak Partisi'nin Kıbrıs koludur. ELAM'ın Rum parlamentosunda 2, Avrupa Parlamentosu'nda 1 milletveklili var. ELAM, siyah üniformalar giyerek Türklere karşı saldırılar düzenledi. Rum polisinin gözetimi altında Askeri disiplin içinde yürüyüşler yaptı. Kıbrıslı Türklere yönelik başka saldırıların altından da ELAM çıktı. Örgüt, ELAM'ın söylemlerini kullanıyor. Sosyal medyada örgütlenmelerinin arkasında kimliklerini gizli tutmak yatıyor” dedi.