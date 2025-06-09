Türk edebiyatının "Mona Roza"sı Muazzez Akkaya, son yolculuğuna uğurlandı

Muazzez Akkaya Giray, cumartesi günü 95 yaşında İstanbul'daki evinde yaşamını yitirmişti. Akkaya'ya yaklaşık bir yıl önce safra kesesi kanseri teşhisi konmuş ve tedavi görmüştü. Akkaya'nın naaşı, bugün Fenerbahçe Camisi'nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı'na defnedildi. Cenazeye Akkaya'nın ailesi ve arkadaşları katıldı.

Cenaze töreninin ardından konuşan oğlu Özgür Giray, annesinin çok iyi bir insan ve muhteşem bir anne olduğunu belirterek "Herkes severdi, herkese yardım ederdi. Bizden sosyaldi, 95 yaşında bile hala gezerdi, toplantılara giderdi. Hayat doluydu, hayatı severek yaşadı" dedi.

Yakın arkadaşı İlser Mazlumoğlu, Akkaya'nın harika bir insan olduğunu belirterek, “Tam bir Atatürk kadınıydı hem kültür bakımından hem yardımseverliği. Her zaman eliyle, aklıyla hep hizmete hazır bir hanımefendiydi" ifadelerini kullandı.

Lions Kulübü'nden arkadaşı Türkan Akman ise Akkaya için, "25 yıldan fazladır tanıyorum. O bizim idolümüzdü, bir cumhuriyet kadını, aydın. Her şeyiyle mükemmel bir insandı. Bize hayatla ilgili tecrübelerini aktarırdı ama hayata karşı hiçbir küskünlüğü yoktu. Bir arada olduğumuzda çok keyif alırdık. Işıklarda uyusun" dedi.

Akkaya'nın kendilerinin idolü olduğunu belirten Sevinç Eriş de cenaze töreninde "34 yıllık bir dostluğumuz var. İdolümüz hepimizin, çok üzgünüz. Muhteşem bir insandı, anlatılmaz yaşanırdı. Muhteşem bir dost, muhteşem bir anne" şeklinde konuştu.

Akkaya ile tanışma hikayesini anlatan Deniz Güngör de Akkaya'nın gönlünde yaşadığını belirterek "Çok severim kendisini. İkimiz de farklı kulüplerdeydik ama üyelik komitesi başkanlığında aynı salonda eğitim aldık. Bir anda dedi ki, ‘Ben 90 yaşındayım’ dedi. Çok zarif, çok hanımefendi, çok sevdiğimiz pozitif bir üyemizdi. Tabii ki çok üzüntü duyuyorum şu anda. Arayacağız kendisini" diye konuştu.