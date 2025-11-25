YENİÇAĞ - Aksaray / Metin Kurt

Türk Eğitim-Sen Aksaray Şubesi’nin 8. Olağan Kongresi, eğitim camiasının yoğun katılımıyla Turizm Otelcilik Okulu konferans salonunda gerçekleştirildi. “Köklü Geçmiş, Güçlü Yarın” temasıyla düzenlenen kongrede mevcut başkan Ali Toprak, kullanılan 130 oyun tamamını alarak yeniden Türk Eğitim-Sen Aksaray Şube Başkanı seçildi. Delegelerin oy birliğiyle gerçekleşen seçim, sendikanın şehirdeki örgütlü yapısının sağlamlığını bir kez daha ortaya koydu.

Kongre, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından TÜRKAV Aksaray Şube Başkanı İzzet Karatay’ın Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Divan Başkanlığına Ramazan Kazakoğlu seçilirken, divan kâtipliklerini Ali Murat Arıbaş ve İbrahim Eraltın üstlendi.

Kongreye MHP Aksaray İl Başkanı Burhanettin Karataş, MHP Merkez İlçe Başkanı Muhsin Arslan, İl Genel Meclisi Üyesi Ferhat Bilge, belediye ve il genel meclisi üyeleri, KAÇEP Başkanı Nermin Fidan, Ülkü Ocakları Başkanı İhsan Serdar Kolbaşı, TÜRKAV Başkanı İzzet Karatay, Türk Metal İş Sendikası Başkanı Muhterem Demirtaş, Türk Sağlık-Sen Aksaray Şube Başkanı Vahdi Arıkök ve çok sayıda eğitim çalışanı katıldı. Katılımın yoğunluğu, sendikanın şehirdeki etkisini ve kurumsal bilinirliğini gözler önüne serdi.

Şube Başkanı Ali Toprak, kongrede yaptığı konuşmada sendikanın duruşunun yıllardır değişmediğine vurgu yaptı. Toprak, “Yetkili olduğumuz dönemlerde de, yetkili olmadığımız dönemlerde de üyelerimizin daima yanında olduk. Meslek hayatımız boyunca Türk’ün töresi ve ahlaki duruşunu esas alarak yolumuza devam ettik. Bu kutlu görevi bir onur olarak taşıyor ve aynı sorumluluk bilinciyle sürdürmeye devam edeceğim” ifadelerini kullandı.

Toprak, Türkiye Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylani’nin kongre için gönderdiği özel mesajı da salondaki delegelere iletti. Ardından 7. dönemde görev alan yönetim kurulu üyelerine katkılarından dolayı teşekkür etti.

Seçimler sonucunda Ali Toprak yeniden başkanlığa seçilirken, yeni dönem yönetim kurulu şu isimlerden oluştu:

– Yasemin Soykan

– Mustafa Sağdıç

– Mehmet Demir

– Halis Etlik

– Orhan Zeybek

– Mustafa Pancareken

Türk Eğitim-Sen Aksaray Şubesi, son yıllarda eğitim çalışanlarının özlük haklarının iyileştirilmesine dönük yoğun bir çalışma yürütüyor. Okulların fiziki koşullarının geliştirilmesinden çalışma barışının tesisi için yürütülen girişimlere kadar pek çok konuda faaliyet gösteren şube, kongrede de bu çalışmaların yeni dönemde daha güçlü bir şekilde sürdürüleceği mesajını verdi.