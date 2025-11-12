YENİÇAĞ - Aksaray / Metin Kurt

Türk Eğitim-Sen Aksaray İl Başkanı Ali Toprak ile TÜRKAV Aksaray İl Başkanı İzzet Karatay, dün gerçekleştirilen anlamlı bir etkinlikte bir kez daha farkındalık yarattı. “Yeşil Vatanımızı Yeni Fidanlarla Buluşturuyoruz” temasıyla düzenlenen fidan dikim etkinliği, bu kez “Şehit Öğretmenler Hatıra Ormanı” anısına yapıldı.

Etkinlikte konuşan Türk Eğitim-Sen İl Başkanı Ali Toprak, öğretmenliğin sadece bir meslek değil, bir ülkü ve fedakârlık simgesi olduğunu vurguladı. Şehit öğretmenlerin aziz hatırasını yaşatmak için böylesi anlamlı bir çalışmayı hayata geçirmekten büyük gurur duyduklarını ifade eden Toprak, şu ifadeleri kullandı:

“Biz bu ülkeyi karşılıksız sevdik. Hizmette iddialı, hak aramada iddialı bir #TürkEğitimSen gerçeği var. Bugün sadece fidan değil, aynı zamanda geleceğe nefes, vatan sevgisine nişane dikiyoruz. ‘Yeşil Vatanımızı yeni fidanlarla buluşturuyoruz’ temalı projemizi başarıyla gerçekleştirdik.”

Türk Eğitim-Sen ve TÜRKAV üyeleri, öğretmenler ve öğrencilerin de katılım gösterdiği etkinlikte, doğaya ve şehit öğretmenlerin hatırasına anlamlı bir miras bırakıldı. Dikilen her bir fidan, hem çevre bilincini artırmak hem de öğretmenlik mesleğinin kutsiyetini gelecek nesillere hatırlatmak amacı taşıyor.

TÜRKAV Aksaray İl Başkanı İzzet Karatay ise konuşmasında, toplumun her kesimini doğa sevgisiyle buluşturmanın önemine dikkat çekerek, şehit öğretmenlerin adını yaşatacak bu tür projelere her zaman destek vereceklerini belirtti.

Etkinlik, dualar eşliğinde dikilen fidanlarla sona ererken, katılımcılar “Her fidan bir umut, her öğretmen bir ışık” mesajıyla doğaya ve eğitime olan bağlılıklarını bir kez daha ortaya koydu.