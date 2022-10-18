Türk Eğitim-Sen Turhal’da basın açıklaması yaptı

AHMET PASİNLİOĞLU - TOKAT / YENİÇAĞ

Türk Eğitim-Sen Tokat Şube Başkanı Hakan Akkaya Turhal’da yapmış olduğu basın açıklaması:

“TURHAL İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜNÜ İSTİFAYA DAVET EDİYORUZ!”

Uzman ve başöğretmenlik konusunda Türk Eğitim-Sen 2005'te ne demiş ve ne yapmışsa bugün de aynı noktada mücadelesini sürdürmektedir. O gün de hem hukuki hem de eylemsel mücadelesini vermiş; bugün de gündeme geldiği anda sınavsız olması için ilk tepki gösteren, ilk dava açan ve kanun değişikliği teklifi için dosyasını TBMM'deki partilere ilk sunandır. İnşallah kanun değişikliği teklifimiz meclis gündemine gelecektir, gelmelidir. Türk Eğitim-Sen ne yalakalık yapar ne de devletiyle kavga eder. Çünkü derdi üzüm yemektir, bağcıyı dövmek değil! Ne ilkelerinden ne ülkesinden ne de ekmek mücadelesinden vazgeçmez.

Banka maaş promosyonlarının güncellenmesi konusunda da gerekli yazışmaları hem ilçelerde hem de merkez de ilk yapan sendika Türk Eğitim-Sen'dir. Güncelleme maddesinin sözleşmelere eklenmesini daha sürecin başında teklif eden yine Türk Eğitim- Sen'dir. Ancak yetkili sendika ve MEM yetkilileri bizi dikkate almadığı için bugün kendileri de zor durumdadır. Şu an için il genelindeki tüm çalışanları kapsayacak bir çalışma başlatmışlar ve biz de süreci yakinen takip etmekteyiz.

Tüm memurların kadroya geçmesi ve atamaların kadrolu olarak tek istihdam modeline evrilmesi şarttır. Yine Eğitim ödeneğinin bir maaş tutarında tüm eğitim çalışanlarına verilmesi elzemdir. Ek ders ücretlerinin %100 artırılması ve maaşlara enflasyon ve toplu sözleşme zammı dışında ek zam ve refah payı uygulaması gerekmektedir.

“TURHAL, İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN ÇİFTLİĞİ DEĞİLDİR!”

Turhal özelinde de yaklaşık 12 yıldır ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü görevindeki zatın artık bu işi beceremediği ortadadır. Bir sendikanın ilçe temsilciliğinden hâlâ kurtulamamış olacak ki başarı belgelerindeki adaletsizlik daha hafızalarımızdan silinmeden şimdi de maaşla ödüllendirmelerde yine aynı tavrını sürdürmüştür. Sayın Kaymakamın Hanımına ve Eğitim Bir-Sen İlçe Temsilcisi ve Yöneticilerine ödül vererek adeta kendisini koruma altına almaya çalışmakta ve yanlışları karşısında da kim dik durursa soruşturmalarla yıldırmaya çalışmaktadır. Ama biz Türk Eğitim-Sen olarak Turhal İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün kendisinin çiftliği olmadığını hele hele devletine sadakatten başka bir derdi olmayan üyeleriyle uğraşanların sonunun hep hüsran olacağını bir kez daha hatırlatmak istiyoruz. Ve kendisini istifaya davet ediyoruz.