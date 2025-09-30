Türk endüstriyel makine üreticisinden 60. yıla özel atılım ve ihracat hamlesi

Türkiye’nin endüstriyel üretim altyapısını güçlendiren yerli şirketler, geleceğe sağlam adımlarla yürüyor. Makine imalatı, mühendislik çözümleri ve sistem entegrasyonu alanında uzmanlaşan öncü kuruluşlardan Egemas MKE, 60. yılını kutlamanın gururunu yaşıyor. Yarım asrı aşkın süredir ülkemizin kalkınmasına katkıda bulunan projelere imza atarak sektöründe kalitenin ve inovasyonun adresi haline gelen şirket, sürdürülebilirlik, dijital dönüşüm ve yenilikçi mühendislik çözümleriyle geleceğe yön vermeye devam ediyor.

Tarım sonrası işleme sistemlerinden başlayarak genişleyen ürün gamıyla gıda, lojistik ve endüstriyel üretim sektörlerine yönelik çok yönlü çözümler sunan Egemas MKE’nin Genel Müdürü Gökmen Çetingöz, “1965’ten bugüne uzanan mühendislik birikimimiz, geldiğimiz noktada yüksek teknolojiyle bütünleşmiş durumda. Kurulduğumuz ilk günden bu yana değişmeyen temel ilkemiz, mühendisliği yalnızca teknik bir disiplin olarak değil, aynı zamanda topluma hizmet eden bir değer olarak görmek oldu. Kurucumuz Adil Çetingöz’den gelen geleneği ve heyecanımızı sürdürüyor; dijitalleşme, sürdürülebilirlik ve inovasyonla harmanlayarak geleceğe taşıyoruz. Bundan sonra da yerli üretimi destekleyen projelerimizle Türk sanayisinde küresel rekabeti güçlendirmeye devam edeceğiz.”

“Farklı sektörlere entegre çözümler sunuyoruz”

Geçtiğimiz yıl 14,8 milyar dolar değerinde makine imalatı yapan Türkiye, sanayi üretimini de yıllık %4,9 oranında artırdı. Bu büyümeye katkıda bulunan şirketlerden Egemas MKE’nin Genel Müdürü Gökmen Çetingöz,

“Bugün boylama ve sınıflandırma sistemlerinden palet sarma makinelerine, akıllı tartım ve dolum çözümlerine uzanan geniş ürün portföyümüzle tarım, lojistik, gıda ve üretim gibi çok farklı sektöre yönelik entegre çözümler sunuyoruz. Her sektörün kendine özgü ihtiyaçlarını yakından analiz ederek, yüksek verimlilik ve operasyonel süreklilik sağlayan sistemler geliştiriyoruz. 35 yıllık global teknoloji ortağımız Maf Roda’nın gelişmiş elektronik altyapısını, yerli üretim makinelerimize entegre ederek kalite standartlarımızı uluslararası seviyeye taşıyoruz. Amacımız, sadece bugünün değil, geleceğin sanayi ihtiyaçlarına da cevap verebilen, yerli üretim gücünü teknolojiyle birleştiren çözümler üretmek” ifadelerini kullandı.

“60. yılımızı sadece bir kutlama değil, aynı zamanda yeni bir atılım dönemi olarak görüyoruz”

Azerbaycan, İran, Mısır, Fransa ve Cezayir gibi ülkelere ihracat yapmasını yanı sıra, gelecek dönemde de Avrupa ve Ortadoğu pazarlarında büyüme planlarını devreye almayı planladıklarını söyleyen Gökmen Çetingöz, değerlendirmelerini şöyle sonlandırdı:

“60. yılımızı sadece bir kutlama değil, aynı zamanda yeni bir atılım dönemi olarak görüyoruz. Bu kapsamda Avrupa ve Körfez bölgelerine yönelik ürün lansmanlarımızla ihracat odağımızı güçlendirirken; uluslararası fuarlara katılarak markamızı global vitrine taşıyoruz. Dijital dönüşüm temelli üretim süreçlerimizi kamuoyuyla paylaşarak sektörümüzde öncü olma vizyonumuzu pekiştiriyor, ayrıca Egemas’ın 60 yıllık yolculuğunu anlatan kurumsal belgesel ve başarı hikayeleriyle bu değerli mirası gelecek nesillere aktarıyoruz.”