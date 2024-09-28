Türk Eximbank'tan ihracatçılara dev destek

Kaynak: AA
Türk Eximbank'tan ihracatçılara dev destek

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türk Eximbank'ın yeşil dönüşüm hedefi çerçevesinde ihracatçıların Avrupa Birliği Sınırda Karbon Düzenlemesi Mekanizması'na adaptasyonu noktasında Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası garantisi ile 1 milyar avro tutarında 10 yıl vadeli kaynak sağlayacağını bildirdi.

Bakan Bolat, Türk Eximbank'ın konuya ilişkin paylaşımını alıntılayarak sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

Bakanlık olarak küresel ticaretteki dönüşüme uyum hedefleri doğrultusunda dijital ekonomi ve yeşil dönüşüme büyük önem verdiklerini belirten Bolat, bu süreçte ihracatçıları desteklemeyi sürdürdüklerini ifade etti.

Bolat, şunları kaydetti:

"Türk Eximbank, yeşil dönüşüm hedefi çerçevesinde ihracatçılarımızın Avrupa Birliği Sınırda Karbon Düzenlemesi Mekanizması'na adaptasyonu noktasında Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası garantisi ile 1 milyar avro tutarında 10 yıl vadeli kaynak sağlayacak. İhracatçılarımız için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Bakanlık olarak, Türkiye'mizin küresel ticaret pazarındaki rekabet gücünü artıracak plan ve programları hayata geçirmeye, ihracatçılarımızı desteklemeye devam edeceğiz."

Son Haberler
Küresel piyasalarda gözler ABD istihdam verisine çevrildi
Küresel piyasalarda gözler ABD istihdam verisine çevrildi
Ümit Özdağ ve Mustafa Destici birbirlerine girdi
Ümit Özdağ ve Mustafa Destici birbirlerine girdi
Şarkıları yanlış söylemesiyle ün kazanmıştı! Kandıralı Ferdi, Serdar Ortaç'a şarkısını unutturdu
Şarkıları yanlış söylemesiyle ün kazanmıştı! Kandıralı Ferdi, Serdar Ortaç'a şarkısını unutturdu
Hizbullah, Nasrallah'ın öldürüldüğünü doğruladı
Hizbullah, Nasrallah'ın öldürüldüğünü doğruladı
Okan Buruk daha fazla dayanamadı
Okan Buruk daha fazla dayanamadı