Yerli sağlık teknolojileri alanında faaliyet gösteren Oncosem, İngiltere'deki iştiraki Oncosem UK Limited aracılığıyla, NHS'nin "İğnesiz Bağlantı Sistemleri ve İlgili Ürünler 2025" başlıklı ihalesinde büyük bir zafer elde etti.

Şirket, teklif sunduğu 97 kalemin hepsinde başarılı tedarikçi olarak seçildi. İhalenin toplam bütçesi 115 milyon sterlin (yaklaşık 6.4 milyar TL) olarak belirlenirken, sözleşme süresi 2 artı 2 yıl şeklinde planlandı.

TÜRK MEDİKAL SEKTÖRÜNDE BİR İLK!

Bu kapsamda, NHS'ye bağlı 700'den fazla hastanenin ihtiyaçları karşılanacak ve ilk yıl için tahmini 25 milyon sterlin (1.4 milyar TL) değerinde alım gerçekleştirilecek. Oncosem, bu anlaşmayla Türk medikal sektöründe bir ilke imza atarak, NHS gibi prestijli bir kurumdan ihale kazanan ilk yerli şirket unvanını aldı. Şirketin, yüzde 95 yerlilik oranıyla Türkiye'de ürettiği ve ven valfi pazarının yüzde 70'ini domine eden IVEIN markası, bu başarıda kritik rol oynadı.

"BU GURUR VERİCİ BİR BAŞARI"

Oncosem Yönetim Kurulu, konuyla ilgili açıklamasında şu vurguları yaptı: "Dünyanın en saygın sağlık kuruluşlarından NHS ile tedarik anlaşması yapmak, sadece bizim için değil, Türkiye'nin medikal teknolojilerdeki ilerlemesinin de bir simgesi. Bu gurur verici başarı, yerli üretimimizin uluslararası standartlara ulaştığının en net göstergesi."