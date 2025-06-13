Türk futbol tarihinin en büyük transferi! Arjantin basını duyurdu: Lionel Messi Süper Lig devine gelebilir

Transfere hızlı başlayarak Leroy Sane'yi kadrosuna katan ve tüm dünyada dikkatleri üzerine çeken Galatasaray, yine büyük oynuyor. Sarı-kırmızılılar için taraftarları çılgına çevirecek bir iddia geldi.

GALATASARAY'DAN LIONEL MESSI HAREKATI

Galatasaray'ın dünyanın en iyi futbolcularından Arjantinli Lionel Messi ile ilgilendiği iddia edildi. Arjantin basını, Messi'nin Avrupa'ya dönmeye sıcak baktığını belirtirken, Transfermakt sitesi ise yıldız oyuncunun Galatasaray'a transferi için ilk oranı paylaştı.

Ayrıntılarda, Inter Miami forması giyen Lionel Messi'nin 2026 Dünya Kupası öncesi Avrupa’ya geri dönmeye sıcak baktığı kaydedildi. 38 yaşındaki dünya yıldızının, form tutmak amacıyla 1 yıllığına Avrupa’da forma giymeyi planladığının altı çizildi. Galatasaray'ın da Messi ile ilgilenen kulüplerden biri olarak masada bulunduğu belirtildi.