Türk futbol tarihinin en büyük transferi! Arjantin basını duyurdu: Lionel Messi Süper Lig devine gelebilir

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Türk futbol tarihinin en büyük transferi! Arjantin basını duyurdu: Lionel Messi Süper Lig devine gelebilir

Kariyerine MLS'te devam eden Arjantinli yıldız Lionel Messi için tüm dünyanın konuşacağı bir transfer iddiası ortaya atıldı. Tecrübeli ismin, Süper Lig'e transfer olma ihtimalinin olduğu Arjantin basınında yer aldı. İşte detaylar...

Transfere hızlı başlayarak Leroy Sane'yi kadrosuna katan ve tüm dünyada dikkatleri üzerine çeken Galatasaray, yine büyük oynuyor. Sarı-kırmızılılar için taraftarları çılgına çevirecek bir iddia geldi.

GALATASARAY'DAN LIONEL MESSI HAREKATI

Galatasaray'ın dünyanın en iyi futbolcularından Arjantinli Lionel Messi ile ilgilendiği iddia edildi. Arjantin basını, Messi'nin Avrupa'ya dönmeye sıcak baktığını belirtirken, Transfermakt sitesi ise yıldız oyuncunun Galatasaray'a transferi için ilk oranı paylaştı.

-002.jpeg

Ayrıntılarda, Inter Miami forması giyen Lionel Messi'nin 2026 Dünya Kupası öncesi Avrupa’ya geri dönmeye sıcak baktığı kaydedildi. 38 yaşındaki dünya yıldızının, form tutmak amacıyla 1 yıllığına Avrupa’da forma giymeyi planladığının altı çizildi. Galatasaray'ın da Messi ile ilgilenen kulüplerden biri olarak masada bulunduğu belirtildi.

Son Haberler
Basın toplantısında gergin anlar
Basın toplantısında gergin anlar
Ulus devletlerde federal anayasa olmaz
Ulus devletlerde federal anayasa olmaz
Kuryeler ölümle burun buruna! Yaptıkları hareket sonlarını getiriyordu...
Kuryeler ölümle burun buruna! Yaptıkları hareket sonlarını getiriyordu...
Kızılyıldız Galatasaray'ın yıldızıyla anlaşmak üzere!
Kızılyıldız Galatasaray'ın yıldızıyla anlaşmak üzere!
Fenerbahçe'nin Cuello transferine son nokta
Fenerbahçe'nin Cuello transferine son nokta