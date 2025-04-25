Türk futbolu tepeden tırnağa Saray’dan mı yönetiliyor? Fatih Altaylı'dan çok konuşulacak iddialar

Gazeteci Fatih Altaylı, eski hakem Ali Palabıyık’ın hakem atamalarına Külliye’nin müdahale ettiği iddiasını destekleyen çarpıcı açıklamalarda bulundu. Kendi YouTube kanalında konuşan Altaylı, yayıncı kuruluşta maçları anlatan yorumcuların bile Külliye tarafından seçildiğini öne sürdü. Altaylı’nın iddiaları, Türk futbolunda karar alma süreçlerine dair tartışmaları yeniden alevlendirdi.

ALTAYLI’DAN YAYINCI KURULUŞ İDDİASI

Fatih Altaylı, Ali Palabıyık’ın “Hakem atamalarını Külliye yapıyor” sözlerini doğrularken, yıllar önce yaşadığı bir olayı paylaştı. Altaylı, bir yazısının ardından yayıncı kuruluşun müdürünün kendisini aradığını ve maç anlatan yorumcuların seçimine kadar Külliye’nin müdahil olduğunu itiraf ettiğini belirtti. Altaylı, “Müdür, ‘Külliye maç anlatan kişiye kadar karışıyor, biz bir şey yapamıyoruz’ dedi. Ali Palabıyık doğru söylüyor, ben de benzerini yaşadım.” diyerek iddiasını güçlendirdi.

ALİ PALABIYIK’IN ÇARPICI İDDİASI

Eski hakem Ali Palabıyık, HT Spor’un canlı yayınında hakem atamalarına ilişkin soruya verdiği yanıtta, bu sürecin Külliye tarafından belirlendiğini söylemişti. Palabıyık’ın bu sözleri, yayının 40 dakikalık bir ara vermesine neden olmuş ve konu sosyal medyada büyük yankı uyandırmıştı. Palabıyık’ın açıklamaları, futbol camiasında hakem atamalarının bağımsızlığına dair uzun süredir devam eden şüpheleri yeniden gündeme getirdi.