Türk futbolu yasta! Es eslerin efsane amigosuydu

Eskişehirspor tribünlerinin efsane ismi 87 yaşındaki Amigo Orhan, geçirdiği rahatsızlık sonrası felç geçirmiş ve bir süredir tedavi altına alınmıştı. Ancak, tüm müdahalelere rağmen hayat mücadelesini kaybederek hayatını kaybetti.

Kulüpten yapılan açıklamada, geçirdiği rahatsızlık sebebiyle bir süredir tedavi gören Erpek'in, evinde hayatını kaybettiği duyuruldu.

ESKİŞEHİRSPOR KULÜBÜ’NDEN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Kulüp tarihimizin en değerli ve efsane isimlerinden, Türk futbolunun ilk amigosu, Amigo Orhan'ın vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Orhan Erpek'e Allah'tan rahmet, başta ailesi olmak üzere merhumun sevenlerine ve tüm camiamıza başsağlığı dileriz."

ESKİŞEHİRSPOR TARAFTARLARI YASTA

Eskişehirspor taraftarları, sosyal medyada Amigo Orhan’a veda mesajları paylaşarak onun anısını yaşatmaya devam ediyor. Tribünleri ateşleyen, coşkusu ve enerjisiyle efsaneleşen Orhan Erpek’in kaybı, özellikle eski nesil Eskişehirspor taraftarları için büyük bir üzüntü kaynağı oldu.

Taraftarlar, sosyal medyada şu ifadelerle üzüntülerini dile getirdi:

“Eskişehirspor tribünleri onsuz eksik kalacak. Mekânın cennet olsun Amigo Orhan.”

“Tribün liderliği denildiğinde akla gelen ilk isimdi. Seni asla unutmayacağız.”

“Çocukluğumuzun amigosuydu, Eskişehirspor’un ruhuydu. Huzur içinde uyu.”

TÜRK FUTBOLUNDA BİR DÖNEMİN SONU

Amigo Orhan, Türk futbolunda tribün liderliği kavramını başlatan isimlerden biriydi. Onun sayesinde Eskişehirspor tribünleri sadece bir destek noktası olmaktan çıkıp, gerçek bir futbol atmosferine dönüşmüştü. Eskişehirspor’un efsane olduğu yıllarda, tribünlerin ritmini belirleyen en önemli figürlerden biri olarak hafızalara kazındı.

Yıllar boyunca sayısız maça damga vuran Amigo Orhan, sadece Eskişehirspor’un değil, Türk futbolunun tribün kültürünün önemli figürlerinden biri olarak anılacak. Onun coşkusu ve enerjisi, tribünlerde unutulmayacak bir miras olarak kalmaya devam edecek.