Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbnahim Hacıosmanoğlu'nun dün yaptığı açıklama futbol dünyasına bomba gibi düştü. Buna göre liglerde görev yapan 571 hakemden 371’inin bahis hesabı var. Bunlardan 152’si aktif olarak bahis oynuyor. Yani her dört hakemden biri bahis oynamış. Listede Süper Lig ve 1. Lig'de görev alan 7 üst klasman orta hakem, 15 üst klasman yan hakem bulunuyor. 36 klasman orta hakemi ve 94 yardımcının da bahis oynadığı ortaya çıktı.

SADECE 1 TANESİ SÜPER LİG HAKEMİ

Edinilen bilgilere PFDK'ya sevk edilecek isimlerden üstdüzey orta hakemlerden biri Süper Lig'de maç yöneten bir isim. Diğer 6 kişiyse 1. Lig'de görev almış. Bir hakem tek başına 18.227 kez bahis oynayarak adeta rekor kırarken 42 hakemin ayrı ayrı 1000'in üzerinde futbol müsabakasında bahis oynadığı belirlendi.

SPONSORLUK YÜZÜNDEN ÜYE OLANLAR VAR

9 Eylül 2020’de, TFF Başkanı Nihat Özdemir döneminde bahis şirketi Misli ile 2. ve 3. Lig için bir anlaşma yapıldı. Bu anlaşmayla hem ligin adı “Misli 2. ve 3. Lig” oldu, hem de yayın hakları bu şirkete geçti. O dönemde birçok hakem, görev yaptığı liglerdeki maçları izleyebilmek için bahis üye olmak zorunda kaldı. Bu da sayının yüksek olmasında etken oldu.

MHK BAŞKANI DA BAHİS OYNAMIŞ İDDİASI

Bahis skandalında sadece hakemlerin değil başkanlar, futbolcular ve teknik direktörlerin de isimleri geçiyor. Hatta Onlar TV'den Murat Ağırel'in açıklamasına göre MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun da bahis sitesine üye olduğu tespit edildi. İddiaya göre Gündoğdu'nun üye olduğu site TFF'ye sponsor olan şirket değil.

KRİTİK LİSTE BUGÜN AÇIKLANACAK

Hukuk Kurulu, aktif bahis oynayan ve hesabı olan hakemleri Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na sevk edecek. TFF'nin internet sitesinden sevklerin açıklanmasıyla hakemlerin isimleri belli olacak. Bugün başlayacak Türkiye Kupası'nda görevlendirilen bazı hakemler isminin listede bulunması nedeniyle geri çekildi.

SORUŞTURMA NASIL BAŞLADI?

Geçen sezon oynanan Ankaraspor-Nazillispor maçındaki şike iddialarının ardından TFF Soruşturma başlattı. İki takımdan başkan, teknik direktör, futbolcu, masör birçok ismin yapılan incelemede bahis oynadığı belirlendi. Bu isimlere ceza yağdı. Bunun ardından TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, nisan ayında savcılığa başvurarak futbol ailesinde bulunan hakem, kulüp başkanı, teknik direktör, futbolcu, idareci yaklaşık 3700 kişinin bahis konusunda incelenmesini istedi. Bunun üzerine savcılık konuyla ilgili inceleme başlattı. Araştırma sürerken aralarında Süper Lig hakemlerinin de bulunduğu 11 hakem belgede sahtecilik yaptığı, kendilerine mobbing uyguladığı iddiasıyla Merkez Hakem Kurulu hakkında suç duyurusunda bulundu. Antalya'da başlayan soruşturmada hakemlerin ifadeleri alındı. Daha sonra bu dosya TFF'nin şikayetiyle başlayan İstanbul'daki soruşturmayla birleştirildi. Şu anda İstanbul Başsavcılığındaki dosyada, TFF dahil 12 ayrı şikayetçi bulunuyor.

SAVCILIK: BELGELER İNCELENİYOR

Soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, konuyla ilgili yaptığı açıklamada MASAK raporları, HTS kayıtlarının incelendiğini bildirdi. Yurtiçi ve yurtdışı bahis siteleri abonelik kayıtları istendi. Tanıkların beyanları alındı ve alınmaya devam ediyor. Savcılık bilgi ve belgelerin incelemesinin tamamlanmasından sonra ivedilikle harekete geçeceğini duyurdu.

KULÜPLERDEN DESTEK

Başta dört büyükler Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor olmak üzere bütün kulüpler TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'na destek veren açıklamalar yaptı.

NE CEZA ALACAKLAR?

Bahis oynamanın cezası 1 yıla kadar men veya hak mahrumiyeti olabilir. Ancak değerlendirme sonucunda veya futbolcuların müsabakayı etkilediğine; hakemlerin görevlerini kötüye kullandığına karar verilirse bu ceza ömür boyu mene kadar gidebiliyor.

Futbol Disiplin Talimatı’nda Bahis 57’nci maddede düzenleniyor. Madde şöyle:

“(1) Bu Talimat kapsamındaki kişilerin;

(a) Futbol müsabakaları ve/veya futbolla ilgili herhangi bir aktivite üzerine, doğrudan ya da dolaylı bahis ve benzeri şans oyunları oynamaları yasaktır.

(b) Futbol müsabakalarına ilişkin olarak düzenlenen bahis veya benzeri şans oyunlarını ya da benzer etkinlik veya işlemleri tanıtan, aracılık eden, düzenleyen veya gerçekleştiren işletme, organizasyon ve kuruluşlarda (Kamu kurum ve kuruluşları hariç olmak üzere) doğrudan veya dolaylı olarak hiçbir görev veya menfaat sahibi olamazlar.

(2) Aksine hareket eden kişiler, üç aydan bir yıla kadar müsabakalardan men veya hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılır.

(3) Yetkili makamlarca lisanslanmamış bahis kuruluşlarının, stadyumlarda bulunan reklam panoları ve sair ekipmanların kullanımı suretiyle de dahil herhangi bir mecrada tanıtımının veya reklamının yapılması yasaktır.”

Eğer bahis oynayan kişilerin müsabakaları etkilediğine yönelik karar verilirse iş değişebilir. 56’ncı maddede bu durum şöyle açıklanıyor: “Müsabakanın sonucunu veya sürecini hukuka veya spor ahlakına aykırı şekilde etkilemek yasaktır. Teşebbüs halinde, ilgili kişilere 1 yıldan 3 yıla kadar müsabakadan men veya hak mahrumiyeti cezası verilir. İhlal veya ihlale teşebbüsün hakemler tarafından meydana getirilmesi halinde sürekli hak mahrumiyeti cezası verilir.”

59’uncu madde ise “Görevi İhmal Ve Kötüye Kullanma”yı düzenliyor. Bu maddede de “Görevlerinin gereğini yerine getirmeyen müsabaka görevlilerine 3 aydan 1 yıla kadar hak mahrumiyeti cezası verilir” ifadesi bulunuyor.