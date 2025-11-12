Bahis soruşturmasında hakem ve futbolculara yönelik ilk iki operasyonun ardından üçüncü dalga teknik adamlar, kulüp başkanları, yöneticiler ile menajerleri kapsayacak. Üçüncü dalga operasyonu muhtemel küme düşme cezası nedeniyle tsunami etkisi yaratabilir.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun bahisle ilgili başlattığı soruşturmanın ilk dalgasında hakemler hedef alındı. Aktif şekilde bahis oynadıkları tespit edilen 152 hakemden 149’una 8 ile 12 ay arasında hak mahrumiyeti cezaları geldi. Ardından Süper Lig’den 27, 1. Lig’den 77, 2. Lig’den 282, 3. Lig’den 629 futbolcu ile 9 profesyonel oyuncu olmak üzere toplam 1024 futbolcu, bahis soruşturması kapsamında PFDK’ya tedbirli olarak sevk edildi.

ÜÇÜNCÜ DALGA CAN YAKACAK

Bahis soruşturmasında üçüncü dalgaysa teknik adamlar, kulüp başkanları, yöneticiler ile menajerleri kapsayacak. Dananın kuyruğu da burada kopacak. Hakem ve futbolcular bireysel ceza alırken başkanlar ve yöneticilerin eylemi kulüplerini bağlıyor. Bu kişilerin kendi kulüpleri üzerine bahis oynadığı tespit edilirse söz konusu zanlılar 'Bahis' başlıklı Futbol DisiplinTalimatı'nın 57. Maddesi'ne göre değil 'Müsabaka sonucunu etkileme' başlıklı 56. Madde'den Proesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edilecek.

MADDE AÇIK: KÜME DÜŞME CEZASI VAR

Söz konusu maddede şöyle deniliyor: Müsabakanın sonucunu veya sürecini hukuka veya spor ahlakına aykırı şekilde etkilemek yasaktır. Teşvik primi verilmesi de bu kapsamdadır.Yukarıda belirtilen ihlalleri gerçekleştiren kişilere sürekli hak mahrumiyeti cezası verilir. Yukarıda belirtilen ihlallerin kulüp yöneticileri tarafından gerçekleştirilmiş olması durumunda ilgili kulüplere bir alt lige düşürme cezası verilir. İhlalde sorumluluğu bulunan kişilere ayrıca para cezası verilebilir. Belirtilen ihlallere teşebbüs etmek yasaktır. Teşebbüs halinde, ilgili kişilere 1 yıldan 3 yıla kadar müsabakadan men veya hak mahrumiyeti cezası verilir. Teşebbüs halinde ilgili kişinin yöneticisi olduğu kulübe bu talimatta öngörülen disiplin cezaları uygulanabilir. Ağır ihlal hallerinde kulübe en az 12 puan indirme cezası verilir. İhlalin ağırlığı kurul tarafından somut olayın niteliğine göre serbestçe karar verilir ancak eylemin ilgili yöneticinin kendisinin veya üçüncü kişilerin bahis oyunlarından menfaat elde etmesi amacına matuf olduğunun tespit edilmesi halinde ihlal, mutlaka ağır ihlal kabul edilir.

EYÜPSPOR'UN BAŞI BELADA

TFF'den ayrı olarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı bahis soruşturmasında da Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya müsabaka sonuçlarını etkilemek suçlamasıyla tutuklandı. TFF, burada iddianamenin çıkmasını bekliyor. Özkaya hakkındaki iddiaların alenileşmesinden sonra TFF harekete geçecek ve Eyüpspor Başkanı'nı 'müsabaka sonuçlarını etkilemek'ten Etik Kurulu'nun rapor hazırlamasını isteyecek. Hazırlanan rapora göre TFF Yönetim Kurulu 56. Madde'den sevk yapacak. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Murat Özkaya hakkında karar verecek. İtiraz halinde Tahkim Kurulu davaya son noktayı koyacak.