TÜRK FUTBOLUNA KAYYUM!

Mazide siyasiler tartışırken komik olsun diye nükte yaparlardı.

Şu okullar olmasa ne güzel idare edilir Milli Eğitim...

Ne sorun olur ne de çözüm için aranacak çare diye.

Günümüzde de çok farklı değil maalesef.

Milli Eğitimde.

Sağlıkta.

Yetmedi şimdi de Türk Futbolunda!...

Böyle mi sürdürülecek bu devran.

Mantalite bu mu yani!.

Kimse çocuklarını devlet okullarına vermesin!...

Niçin?

Çocuklar iyi yetiştirilemiyor...

İyi öğretmenler özel okullara kaçmış.

Hastanız var.

Aman devlet hastanesine götürmeyin.

Niye?

İyi doktorlar ya özel hastanelere kaçmış ya da yurt dışına...

Hadi bunların izaha çalışılan bir taraflarının olduğunu var sayalım.

Ya şimdi

Türk Futbolunda uygulanmaya çalışılan bu sistem yakışıyor mu bu ülkeye.

Neymiş yurt dışından yeni hakem getirecekmişiz.

Utanmadan sıkılmadan koskoca adamlar evet kulüp başkanlarından bahsediyorum "tık" dahi demiyorlar bu garip davranışa.

Yahu hemşehrim bu rıza gösterdiğiniz düpedüz "kayyum atamak!"

Türk futboluna.

Şirin gözükelim diye kılıktan kılığa girip içine tükürdünüz futbolumuzun.

Kişi ayırmaksızın söylüyorum

"Arnavut zarına!" dönmüşsünüz,

olur mu böyle pespaye iş.

Şöyle başlayalım;

Bir takımın müsaade edilen 14 yabancı transferinden

12 sini maç kadrosuna alabiliyorsunuz.

Teknik adamlar arzu ederlerse 11 kişilik maç kadrolarına isterlerse hiç

Türk futbolcu koymayabiliyor.

Futbol oynadıkça üstüne konulan bir aktivite olduğuna göre sonuçta bu Türk futbolunun hayrına mı?

Katiyen değil.

Bu durumda mensubiyeti ile övündüğümüz

Türk Milli takımını kurmakta zorlanır liglerde gol kralı Türk Futbolcu bile bulamazsınız.

Bu düpedüz

Türk Futbolu, futbolcusu, hakemi velhasılı ülkemiz için bir beka meselesidir.

Peki anlamak için soruyorum,

buna vesile olan futbol yöneticileri ne cüretle böyle bir lige Türk ligi diyecek?

Bu kabul edilecek bir uygulama değildir.

Tüm bu gerekçelerle acemice iştirakçi olunan bu uygulamadan başta Kulüp Başkanları olmak üzere tüm futboldaki aktörlerin vaz geçmesini hatta

bu zararlı davranışa karşı çıkmalarını öneriyorum.

Hiç olmadık doğru bir davranış ile pozisyon alarak futboldaki bu beka sorununu el birliği ile ortadan kaldırır ve devlet desteğini de arkamızda hissederiz.

Bekliyorum.