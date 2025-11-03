2. Lig A Grubu'nun 11. haftasında Şanlıurfaspor sahasında Beyoğlu Yeni Çarşı'yı 3-2 mağlup etti. Ancak sahadaki mücadeleyi gölgede bırakan bir olay yaşandı.

Beyoğlu Yeni Çarşı Kulübü, maç öncesi yapılan stat kontrollerinde soyunma odasında bir adet mermi bulunduğunu duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, merminin açık şekilde sandalyenin üzerinde yer aldığı belirtilirken olayın adli mercilere intikal ettiği bildirildi.

STAT MÜDÜRÜ MERMİYİ KOYDUĞUNU KABUL ETTİ

Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Kulübü tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

"Bugün deplasmanda Şanlıurfaspor ile deplasmanda oynadığımız müsabakada, sabah yapılan stadyum denetiminde soyunma odamıza bırakılan 1 adet mermi neden ve ne için konulmuştur? Ve bu mermi en görünür yerde, tam sandalye ortasındadır!

Mermi görüldükten sonra müsabaka temsilcisine ve emniyet mercilerine bilgi verilerek olay adli kayıtlara intikal etmiştir.

Tanık sıfatıyla idari menajerimiz Alperen Karakaya’nın ifadesi alınmış olup, mermiyi oraya bıraktığını kabul eden Şanlıurfa 11 Nisan Stadyum Müdürü emniyete beyanında ‘Daha önceki maçta atılan bir mermi, oraya koydum arkadaşlar temizlememişler.’ açıklamasında bulunmuştur.

Türk Futbolunun geleceği için çıktığımız bu yolda bu şekilde görüntülere maruz kalmak ve işin sonucunda bu olayın vicdani kararını siz değerli kamuoyumuza bırakıyoruz.”