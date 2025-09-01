Türk futbolunda kara gün! Kurtarılamadı

Samsunspor, dün Giresun'da yaşanan silahlı saldırıda yaralanan taraftarının hayatını kaybettiğini duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Taraftarımız Ümit Çapkın’ın, Giresun’da bir restoranda uğradığı menfur silahlı saldırı sonucu, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.

Sporun dostluk, kardeşlik ve barış ortamında yaşanması gerektiğini bir kez daha vurguluyor; merhum Ümit Çapkın’a Allah’tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve camiamıza başsağlığı, yaralı taraftarlarımıza ise acil şifalar diliyoruz."

Saldırıda yaralanan Resul Çapkın'ın (38) tedavisi ise Giresun Prof. Dr. İlhan Özdemir Devlet Hastanesi'nde devam ediyor.

Olayla ilgili gözaltına alınan lokanta sahibi E.T'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.