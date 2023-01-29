Yeni MHK Başkanı Lale Orta: İlklerin kadını

Merkez Hakem Kurulu'nun yeni Başkanı Lale Orta'nın kartvizitinde yok yok.

Türkiye'nin İlk Kadın Futbol Hakemi.

Futbol Doktoru.

Futbol yorumcusu.

Akademisyen Doçent.

1960 doğumlu.

Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Muhasebe-Finansman uzmanlık dalı mezunu.

LALE ORTA KİMDİR?

1993 yılında Marmara Üniversitesi Beden Eğitimi Spor Yüksek Okulunda; "Spor Yönetimi" üzerine Yüksek Lisans eğitimini tamamladı. Doktora eğitimini de yine; Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor Ana Bilim Dalında Spor Yönetimi üzerine yaptı.

Yüksek Lisans tezinin konusu: “Türk Spor Teşkilatı İçinde Futbol Hakemliği Statüsü”ydü.

“Dünyada ve Türkiye'de Futbol Organizasyonları üzerine Analitik Bir Yaklaşım” araştırması ile futbol konusunda doktora tezi yazan ilk kadın futbol doktoru oldu.

1998-2003 yılları arasında İstanbul Teknik Üniversitesinde Öğretim Görevlisi, 2003-2009 yılları arasında ise Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümünde Öğretim Üyesi ve Bölüm Başkanı olarak görev yaptı.

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) Bayanlar Komisyonu Üyeliği (1996–2003), Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyeliği (1998–2000; 2004-2007), Beden Eğitimi ve Spor Bölüm Başkanlığı (2003-2006), Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu Üyeliği (2006–2007), UEFA Delege ve Hakem Gözlemciliği (2006-2009), UEFA Hakem Eğitimciliği (2006-2007) ve Rektör Danışmanlığı (2003-2008) gibi idari görevler üstlendi.

T.M.O.K. Bayanlar Komisyonu Ücretsiz Spor Okulları Projesi, “Sporu Yayalım Şampiyonlar Yaratalım” (1996-1997). T.M.O.K. Bayanlar Komisyonu Ücretsiz Spor Okulları Projesi, “Yarının Yıldızları” (1997-2003), Hakem Eğitimi ve Organizasyonuna İlişkin UEFA Konvansiyonu (2006-2008), Göçbeyli İlköğretim Okulu öğrencileri için “Şimdi Spor Zamanı” konulu projeleri üstlendi.

Türkiye'nin ilk Kız Futbol Kulübü olan Dostlukspor'da kaleci ve kaptan olarak oynadı.

Futbol Federasyonunun açmış olduğu kurslarla Türkiye'nin profesyonel liglerinde (1., 2., 3. liglerinde) antrenörlük ve teknik direktörlük yapabilecek diplomaya sahip ilk kadın futbol antrenörü oldu.

Kaleci Antrenörlüğü ve UEFA A Lisans Antrenörlük diploması sahibi.

İstanbul Karması, Dostlukspor Kız Futbol Takımı, Kadın A Milli Futbol takımı ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nün yaz futbol okullarında antrenör ve teknik direktör olarak görev yaptı.

1986-2005 yılları arasında futbol hakemi olarak profesyonel ve amatör olarak 1500'ün üzerindeki maç yönetti.

Türkiye Profesyonel Birinci, İkinci ve Üçüncü Liginde maç yöneten ilk kadın hakem. Ayrıca Profesyonel Birinci Lig seviyesinde Avrupa’da hakem olarak görev yapan ilk kadın. 1995 yılında, FIFA tarafından seçilen 27 ülkeden 54 kadın hakem arasına girerek “Dünyanın ilk FIFA kokartlı hakemleri” arasında yer aldı. Türkiye’nin ilk FIFA kokartlı kadın hakemi olarak 11 yıl Uluslararası hakemlik yaptı ve 150 uluslararası maç yönetti. 2003 yılında, UEFA tarafından Avrupa Kıtasının 17 en iyi hakemi arasına seçilerek “First Class” listesine alındı. 21 Mayıs 2005 tarihinde UEFA Kupası Kadınlar Final Maçını yönetti.

Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) tarafından 5 kıtada; kadınların spora katılımları konusunda öncülük eden ve örnek olan kişi ve kurumlara verilen "Kadın ve Spor 2002 Avrupa Kıtası Büyük Ödülü"nü kazandı.

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Yüksek Danışma ve Disiplin Kurulu ve Boğaziçi Kıtalararası Yarışları Yönetim Kurulu üyesi.

Okan Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Spor Yönetimi Bölümünde Öğretim Üyesi görevini sürdürmekte. Birçok bilimsel araştırmaları bulunuyor.

Türkiye liglerinde maç anlatan ilk Kadın Futbol Spikeri.

Ve Türkiye Futbol Federasyonu’nun İlk Kadın Merkez Hakem Kurulu Üyesi.

Doç. Dr. Lale Orta erkek egemen futbolda ilklerin kadını.

Yolu açık olsun.

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