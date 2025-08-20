Türk futbolunda son dönemin en büyük skandalı! İki takım bahis nedeniyle PFDK'ya sevk edildi

2. Lig Beyaz Grup'ta 2023-2024 sezonunda 28 Nisan 2024'te oynanıp hiç şut atılmaması yüzünden şike tartışmalarının damga vurduğu Ankaraspor-Nazillispor maçını inceleyen Futbol Federasyonu Etik Kurulu, dosyayı Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na verdi.

O maçta forma giyen neredeyse tüm futbolcular ve yöneticiler, PFDK'lık oldu. İki kulüp ve toplam 55 dosya kurula sevk edildi. O dönem Ankaraspor'da oynayan yeni Karşıyakalı Ömer Faruk da muhtelif tarihlerde futbol müsabakalarına ilişkin bahis oynaması nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 57'nci maddesi uyarınca PFDK'ya verildi. Futbol müsabakaları veya futbolla ilgili herhangi bir aktivite üzerine, doğrudan ya da dolaylı bahis ve benzeri şans oyunları oynanmasını yasaklayan 57'nci maddeye uymayanlara 3 aydan 1 yıla kadar müsabakalardan men veya hak mahrumiyeti cezası çıkabiliyor.

O MAÇTA NE OLMUŞTU?

2023-2024 TFF 2.Lig'in 38.hafta karşılaşması olan Ankaraspor-Nazilli Belediyespor maçı sıfır şut, iki korner, bir ofsaytla 0-0 bitmişti. Bu sonuçla Ankaraspor play-off hakkı elde ederken, Nazilli Belediyespor ise ligde kalmıştı. Şutun dahi çekilmediği karşılaşmadan sonra 2. Lig'den 3. Lig'e düşen Zonguldaspor TFF'ye şikayette bulunmuştu.

BAŞKANLAR, YÖNETİCİLER, FUTBOLCULAR, MASÖR BİLE PFDK'LIK OLDU

Konuyla ilgili PFDK'ya yapılan sevkler şöyle...

-Sincan Belediyesi Ankaraspor Kulübü: TFF 2. Lig-Beyaz Grup müsabakasındaki “Müsabaka Sonucunu Etkilemesi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 56. maddesi uyarınca...

-Sincan Belediyesi Ankaraspor Kulübü Başkanı Mehmet Emin Katipoğlu: 'Müsabaka Sonucunu Etkilemesi' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 56. maddesi uyarınca...

-Sincan Belediyesi Ankaraspor Kulübü İdarecisi Ahmet Okatan: 'Müsabaka Sonucunu Etkilemesi' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 56. maddesi uyarınca...

-Futbolcu Ahmet Daniel Akyıldız: 'Müsabaka Sonucunu Etkilemesi' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 56. maddesi uyarınca...

-Kaleci antrenenörü Ahmet Durak: 'Müsabaka Sonucunu Etkilemesi' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 56. maddesi uyarınca...

-Futbolcu Anıl Atağ: 'Müsabaka Sonucunu Etkilemesi' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 56. maddesi uyarınca...

-Futbolcu Batuhan Kırdaroğlu: 'Müsabaka Sonucunu Etkilemesi' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 56. maddesi uyarınca ve muhtelif tarihlerde futbol müsabakalarına ilişkin 'bahis oynaması' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 57. maddesi uyarınca...

-Futbolcu Berat Arda Kara: 'Müsabaka Sonucunu Etkilemesi' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 56. maddesi uyarınca ve muhtelif tarihlerde futbol müsabakalarına ilişkin 'bahis oynaması' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 57. maddesi uyarınca...

-Futbolcu Berkay Akbaş: 'Müsabaka Sonucunu Etkilemesi' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 56. maddesi uyarınca...

-Futbolcu Cenk Doğan: Muhtelif tarihlerde futbol müsabakalarına ilişkin 'bahis oynaması' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 57. maddesi uyarınca...

-Masör Emin Kars: Muhtelif tarihlerde futbol müsabakalarına ilişkin “bahis oynaması” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 57. maddesi uyarınca...

-Futbolcu: Emre Can Örme: 'Müsabaka Sonucunu Etkilemesi' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 56. maddesi uyarınca...

-Futbolcu Fatih Kızılkaya: 'Müsabaka Sonucunu Etkilemesi' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 56. maddesi uyarınca ve muhtelif tarihlerde futbol müsabakalarına ilişkin 'bahis oynaması' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 57. maddesi uyarınca...

-Futbolcu Furkan Eliaçık: 'Müsabaka Sonucunu Etkilemesi' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 56. maddesi uyarınca ve muhtelif tarihlerde futbol müsabakalarına ilişkin 'bahis oynaması' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 57. maddesi uyarınca...

-Antrenör Hüseyin Yahyaoğlu: 'Müsabaka Sonucunu Etkilemesi' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 56. maddesi uyarınca...

-Futbolcu İbrahim Sürgülü: 'Müsabaka Sonucunu Etkilemesi' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 56. maddesi uyarınca...

-Futbolcu Mehmet Burak Tarlabölen: 'Müsabaka Sonucunu Etkilemesi' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 56. maddesi uyarınca...

-Futbolcu Muhammet Emre Erkan: 'Müsabaka Sonucunu Etkilemesi' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 56. maddesi uyarınca ve muhtelif tarihlerde futbol müsabakalarına ilişkin 'bahis oynaması' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 57. maddesi uyarınca...

-Futbolcu Muhammet Raşit Yöndem: 'Müsabaka Sonucunu Etkilemesi' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 56. maddesi uyarınca ve muhtelif tarihlerde futbol müsabakalarına ilişkin 'bahis oynaması' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 57. maddesi uyarınca...

-Futbolcu Oğuzhan Efe Yılmaz: 'Müsabaka Sonucunu Etkilemesi' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 56. maddesi uyarınca...

-Futbolcu Ömer Faruk Sezgin: Muhtelif tarihlerde misli.com üzerinden futbol müsabakalarına ilişkin 'bahis oynaması' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 57. maddesi uyarınca...

-Futbolcu Recep Taşbakır: Muhtelif tarihlerde futbol müsabakalarına ilişkin 'bahis oynaması' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 57. maddesi uyarınca...

-Futbolcu Savaş Yorulmaz: 'Müsabaka Sonucunu Etkilemesi' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 56. maddesi uyarınca ve muhtelif tarihlerde futbol müsabakalarına ilişkin 'bahis oynaması' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 57. maddesi uyarınca...

-Futbolcu Selman Enes Canlı: 'Müsabaka Sonucunu Etkilemesi' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 56. maddesi uyarınca...

-Antrenör Serdar Özdemir: 'Müsabaka Sonucunu Etkilemesi' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 56. maddesi uyarınca...

-Futbolcu Umutcan Keleşcan: Muhtelif tarihlerde futbol müsabakalarına ilişkin 'bahis oynaması' nedeniyle...

-Teknik sorumlu Volkan Erten: 'Müsabaka Sonucunu Etkilemesi' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 56. maddesi uyarınca ve muhtelif tarihlerde futbol müsabakalarına ilişkin 'bahis oynaması' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 57. maddesi uyarınca...

-Futbolcu Yunus Emre Metin: 'Müsabaka Sonucunu Etkilemesi' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 56. maddesi uyarınca ve muhtelif tarihlerde futbol müsabakalarına ilişkin 'bahis oynaması' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 57. maddesi uyarınca...

-Ülkea Nazillispor Kulübü: 'Müsabaka Sonucunu Etkilemesi' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 56. maddesi uyarınca...

-Ülkea Nazillispor Kulübü Başkanı Şahin kaya: 'Müsabaka Sonucunu Etkilemesi' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 56. maddesi uyarınca ve muhtelif tarihlerde futbol müsabakalarına ilişkin 'bahis oynaması' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 57. maddesi uyarınca...

-Ülkea Nazillispor Kulübü idarecisi İbrahim Kırdemir: 'Müsabaka Sonucunu Etkilemesi' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 56. maddesi uyarınca..

-Ülkea Nazillispor Kulübü İdarecisi Alican Çakmak: 'Müsabaka Sonucunu Etkilemesi' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 56. maddesi uyarınca...

-Ülkea Nazillispor Kulübüİ darecisi Serdar Ateş: 'Müsabaka Sonucunu Etkilemesi' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 56. maddesi uyarınca...

-Ülkea Nazillispor Kulübü İdarecisi Ali Kırca: 'Müsabaka Sonucunu Etkilemesi' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 56. maddesi uyarınca..

-Futbolcu Abdullah Beytaş: Muhtelif tarihlerde futbol müsabakalarına ilişkin 'bahis oynaması' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 57. maddesi uyarınca...

-Antrenör Abudurrezak Murat Türkar: 'Müsabaka Sonucunu Etkilemesi' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 56. maddesi uyarınca...

-Futbolcu Ahemt Gökbayrak: 'Müsabaka Sonucunu Etkilemesi' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 56. maddesi uyarınca ve muhtelif tarihlerde futbol müsabakalarına ilişkin 'bahis oynaması' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 57. maddesi uyarınca...

-Futbolcu Ali Karakaya: 'Müsabaka Sonucunu Etkilemesi' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 56. maddesi uyarınca...

-Futbolcu Barışcan Işık Altunbaş: 'Müsabaka Sonucunu Etkilemesi' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 56. maddesi uyarınca...

-Futbolcu Canberk Aydemir: Muhtelif tarihlerde futbol müsabakalarına ilişkin 'bahis oynaması' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 57. maddesi uyarınca...

-Futbolcu Eken Karakuyu: Muhtelif tarihlerde futbol müsabakalarına ilişkin 'bahis oynaması' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 57. maddesi uyarınca...

-Futbolcu Ekrem Çalışanlar: 'Müsabaka Sonucunu Etkilemesi' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 56. maddesi uyarınca ve muhtelif tarihlerde futbol müsabakalarına ilişkin 'bahis oynaması' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 57. maddesi uyarınca...

-Masör Erdem Özyeşil: Muhtelif tarihlerde futbol müsabakalarına ilişkin 'bahis oynaması' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 57. maddesi uyarınca...

-Antrenör Gürhan Sönmez: 'Müsabaka Sonucunu Etkilemesi' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 56. maddesi uyarınca...

-Futbolcu Hakkı Can Aksu: 'Müsabaka Sonucunu Etkilemesi”' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 56. maddesi uyarınca...

-Antrenör Halit Egesoy: 'Müsabaka Sonucunu Etkilemesi' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 56. maddesi uyarınca...

-Futbolcu Kutsal Manici: 'Müsabaka Sonucunu Etkilemesi' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 56. maddesi uyarınca ve muhtelif tarihlerde futbol müsabakalarına ilişkin 'bahis oynaması' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 57. maddesi uyarınca...

-Futbolcu Ozan Can Oruç: 'Müsabaka Sonucunu Etkilemesi' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 56. maddesi uyarınca ve muhtelif tarihlerde futbol müsabakalarına ilişkin 'bahis oynaması' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 57. maddesi uyarınca...

-Futbolcu Özkan Taştemur: 'Müsabaka Sonucunu Etkilemesi' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 56. maddesi uyarınca ve muhtelif tarihlerde futbol müsabakalarına ilişkin 'bahis oynaması' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 57. maddesi uyarınca...

-Futbolcu Recep Efe Koçak: 'Müsabaka Sonucunu Etkilemesi' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 56. maddesi uyarınca ve muhtelif tarihlerde futbol müsabakalarına ilişkin 'bahis oynaması' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 57. maddesi uyarınca...

-Futbolcu Salih Kavrazlı: 'Müsabaka Sonucunu Etkilemesi' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 56. maddesi uyarınca...

-Futbolcu Serhat Aslan: 'Müsabaka Sonucunu Etkilemesi' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 56. maddesi uyarınca ve muhtelif tarihlerde futbol müsabakalarına ilişkin 'bahis oynaması' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 57. maddesi uyarınca...

-Futbolcu Süleyman Enes Karakaş: 'Müsabaka Sonucunu Etkilemesi' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 56. maddesi uyarınca ve muhtelif tarihlerde futbol müsabakalarına ilişkin 'bahis oynaması' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 57. maddesi uyarınca...

-Futbolcu Talha Erdoğan: 'Müsabaka Sonucunu Etkilemesi' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 56. maddesi uyarınca...

-Futbolcu Tibet Öniz: 'Müsabaka Sonucunu Etkilemesi' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 56. maddesi uyarınca ve muhtelif tarihlerde futbol müsabakalarına ilişkin 'bahis oynaması' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 57. maddesi uyarınca...

-Futbolcu Yunus Emre Karakaya: 'Müsabaka Sonucunu Etkilemesi' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 56. maddesi uyarınca ve muhtelif tarihlerde futbol müsabakalarına ilişkin 'bahis oynaması' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 57. maddesi uyarınca...

KULÜPLERE KÜME DÜŞME CEZASI VAR

Futbol Disiplin Talimatı'nın 56. 'Müsabaka sonucunu etkileme' maddesi şöyle:

(1) Müsabakanın sonucunu veya sürecini hukuka veya spor ahlakına aykırı şekilde etkilemek yasaktır. Teşvik primi verilmesi de bu kapsamdadır.

(a) Yukarıda belirtilen ihlalleri gerçekleştiren kişilere sürekli hak mahrumiyeti cezası verilir,

(b) Yukarıda belirtilen ihlallerin kulüp yöneticileri tarafından gerçekleştirilmiş olması durumunda ilgili kulüplere bir alt lige düşürme cezası verilir.

(c) İhlalde sorumluluğu bulunan kişilere ayrıca para cezası verilebilir.

(2) 1. fıkrada belirtilen ihlallere teşebbüs etmek yasaktır.

(a) Teşebbüs halinde, ilgili kişilere 1 yıldan 3 yıla kadar müsabakadan men veya hak mahrumiyeti cezası verilir.

(b) Teşebbüs halinde ilgili kişinin yöneticisi olduğu kulübe bu talimatta öngörülen disiplin cezaları uygulanabilir. Ağır ihlal hallerinde kulübe en az 12 puan indirme cezası verilir. İhlalin ağırlığı kurul tarafından somut olayın niteliğine göre serbestçe karar verilir ancak eylemin ilgili yöneticinin kendisinin veya üçüncü kişilerin bahis oyunlarından menfaat elde etmesi amacına matuf olduğunun tespit edilmesi halinde ihlal, mutlaka ağır ihlal kabul edilir.

(3) İhlal veya ihlale teşebbüsün hakemler tarafından meydana getirilmesi halinde sürekli hak mahrumiyeti cezası verilir.

(4) Hukuka ve spor ahlakına aykırı şekilde müsabaka sonucunu veya sürecini etkilemek için kendisi ile irtibata geçilen veya futboldaki görevi nedeniyle herhangi bir şekilde bu tür bir eylemden haberdar olan bu talimat kapsamındaki kişiler derhal TFF’ye bu hususta bildirimde bulunmakla yükümlüdür.

(5) Kişilerin, futboldaki görevleri nedeniyle elde ettikleri ve kamuya açıklanmayan bilgileri, bir müsabakanın dürüstlüğüne halel getirir veya getirebilecek şekilde kullanmaları veya üçüncü kişilerle paylaşmaları yasaktır.

BAHSİN CEZASI

Futbol Disiplin Talimatı'nın 'bahıs' başlıklı 57. maddesiyse şöyle:

(1) Bu Talimat kapsamındaki kişilerin;

a) Futbol müsabakaları ve/veya futbolla ilgili herhangi bir aktivite üzerine, doğrudan ya da dolaylı bahis ve benzeri şans oyunları oynamaları yasaktır.

b) Futbol müsabakalarına ilişkin olarak düzenlenen bahis veya benzeri şans oyunlarını ya da benzer etkinlik veya işlemleri tanıtan, aracılık eden, düzenleyen veya gerçekleştiren işletme, organizasyon ve kuruluşlarda (Kamu kurum ve kuruluşları hariç olmak üzere) doğrudan veya dolaylı olarak hiçbir görev veya menfaat sahibi olamazlar.

(2) Aksine hareket eden kişiler, üç aydan bir yıla kadar müsabakalardan men veya hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılır.

(3) Yetkili makamlarca lisanslanmamış bahis kuruluşlarının, stadyumlarda bulunan reklam panoları ve sair ekipmanların kullanımı suretiyle de dahil herhangi bir mecrada tanıtımının veya reklamının yapılması yasaktır. Bu yasağa, söz konusu kuruluşların iştirakleri ile bu kuruluşları çağrıştıran şekilde tanıtım ve reklam yapılması da dahildir. Bu yasağa uyulmaması halinde:

a) Süper Lig Kulüpleri için ilk ihlalde 2.500.000.-TL ikinci ihlalde 5.000.000.-TL, üçüncü ihlalde 10.000.000-TL ve takip eden her bir ihlalde 10.000.000-TL para cezasıyla birlikte -3 puan tenzil cezası,

b) 1. Lig Kulüpleri için ilk ihlalde 1.000.000.-TL ikinci ihlalde 2.000.000.-TL, üçüncü ihlalde 4.000.000-TL ve takip eden her bir ihlalde 4.000.000-TL para cezasıyla birlikte -3 puan tenzil

cezası,

c) 2. ve 3. Lig Kulüpleri için ilk ihlalde 250.000-TL ikinci ihlalde 500.000.-TL, üçüncü ihlalde

1.000.000-TL ve takip eden her bir ihlalde 1.000.000-TL para cezasıyla birlikte -3 puan tenzil cezası,

d) Diğer liglerde ise ilk ihlalde 125.000-TL ikinci ihlalde 250.000.-TL, üçüncü ihlalde 500.000- TL ve takip eden her bir ihlalde 500.000-TL para cezasıyla birlikte -3 puan tenzil cezası verilir.

