Türk futbolunda sözleşmeler masaya yatırıldı: TFF'den ortak akıl çağrısı

Kulüpler ile profesyonel futbolcular arasında imzalanan sözleşmelerdeki hükümlerin ve uyuşmazlık çözüm mekanizmalarının iyileştirilmesi hedefiyle önemli bir adım atıldı. Futbolun tüm kilit paydaşlarının katılımıyla, UEFA koordinasyonunda düzenlenen EU Social Dialogue (AB Sosyal Diyalog) toplantısı, 29 Nisan 2025 tarihinde TFF Riva Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirildi.

Toplantıya ev sahibi TFF adına 2. Başkan Vekili Fuat Göktaş, Yönetim Kurulu Üyesi Ural Aküzüm, Genel Sekreter Abdullah Ayaz ile Genel Sekreter Yardımcıları Özcan Şepik ve Erkan Kıraç katıldı. Uluslararası düzeyde Avrupa Kulüpler Birliği (ECA), Avrupa Ligleri (European Leagues) ve FIFPro Avrupa (Uluslararası Profesyonel Futbolcular Federasyonu Avrupa Kolu) temsilcileri de toplantıda yer aldı. Türkiye'den ise Türkiye Süper Lig Profesyonel Futbol Kulüpleri Vakfı (Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı), 1. Lig Futbol Kulüpleri Birliği Derneği (1. Lig Kulüpler Birliği), Türkiye Profesyonel Futbolcular Derneği (TPFD) ve kulüp temsilcileri katılım gösterdi.

GÖKTAŞ: "AMACIMIZ ORTAK UZLAŞI İLE TEK TİP SÖZLEŞME"

Toplantının açılışında konuşan TFF 2. Başkan Vekili Fuat Göktaş, buluşmanın amacını vurguladı:

"Bugün burada toplanma amacımız, kulüpler ile profesyonel futbolcular arasında imzalanan sözleşmeleri, FIFA ve TFF talimatlarında yer alan asgari zorunlu unsurlar haricinde, ortak mutabakat kapsamında tüm paydaşların çıkar ve taleplerini gözeterek daha ideal bir hale getirmektir. Bu toplantı, EU Social Dialogue'un ilk adımı olup tüm paydaşların sesini duyurması ve taleplerini dile getirmesi amacıyla yapılmaktadır. Kulüpler ve futbolcular, Türkiye Futbol Federasyonu'nun birer paydaşı olup; bizim amacımız ortak uzlaşı ile tüm tarafların mutabık kalacağı tek tip sözleşmenin uygulamaya alınmasına aracı olmak ve Türk futbolunun gelişmesine katkı sağlamaktır."

Göktaş, konuşmasını toplantının tüm paydaşlar için faydalı olması temennisiyle sonlandırdı. Bu toplantının, Türk futbolunda sözleşme yapısının modernize edilmesi ve olası uyuşmazlıkların en aza indirilmesi yolunda önemli bir başlangıç olması bekleniyor.