Türk futbolunda yeni dönem! Yarı otomatik ofsayt sistemi geliyor. Büyükekşi açıkladı

Türkiye Futbol Federasyonu Mehmet Büyükekşi, Türk futbolunda yarı otomatik ofsayt sistemine geçileceğini açıkladı.

Türk futbolunda yeni dönem! Yarı otomatik ofsayt sistemi geliyor. Büyükekşi açıkladı

Mehmet Büyükekşi yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;

"Yarı otomatik ofsayt sistemi için yıllık maliyet 2 milyon euro ve 4 yıllık da sözleşme istiyorlar. Görüşmelerde belli bir seviyeye geldik. İnşallah önümüzdeki sezon yarı otomatik ofsayt sistemine geçmiş olacağız."

YARI OTOMATİK OFSAYT NEDİR?
Yarı otomatik ofsayt sisteminde maç esnasında oyuncuların vücutlarındaki 29 farklı nokta aynı anda takip edilecek ve pozisyonla ilgili karar kısa sürede verilecek.

Stadyumda farklı noktalara yerleştirilmiş 12 özel kamera ile oyuncuların bir saniye içerisindeki 50 hareketini kaydetmek mümkün olacak.

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