Türk futbolundaki kirli ellere yapılacak dev baskını açıkladı! Operasyonları aylar öncesinde bilen gazeteci duyurdu...

Türk futbolunda son dönemlerde en çok tartışılan konuların başında hakemler geliyor. Her maç öncesi ve sonrası hakem hataları Türkiye gündeminde konuşuluyor. Hakemler ile ilgili İktidara yakın gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı’dan spor kamuoyunun gündemine oturacak bomba bir iddia geldi. Kütahyalı, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı’nın hakem operasyonu başlattığını, soruşturma çerçevesinde 8 önemli hakemin ifade verdiğini iddia ederken, “Türk futbolunu mahveden bahis şikesine büyük operasyon bu” dedi.

X hesabından paylaşım yapan Rasim Ozan Kütahyalı, Son 2 yıl içinde Türk hakemlerinin mal varlığının incelendiğini iddia etti. Kütahyalı, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Bu arada Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı, tarihin en büyük hakem operasyonunu başlattı. Tam anlamıyla bir MHK soruşturması. 8 önemli hakem ifade verdi. Türk hakemliğinin içine düştüğü bataklığa ilk kez gerçek neşter vuruluyor. Son 2 sene olan tüm hakem yolsuzlukları aydınlanacak.

1 adet de gizli tanık var bu soruşturmada…

Son 2 sene içinde Türk hakemlerinin tamamının mal varlığı ve servetindeki değişim yedi göbek sülalesiyle beraber çok detaylı inceleniyor şu an.

Özellikle Bahis ve Yasadışı Bahis yoluyla zenginleşmeler soruşturuluyor…

Türk futbolunu mahveden bahis şikesine büyük operasyon bu…"