Türk futbolunu efsane kulübü kapandı. Yıldız oyuncular forma giydi

Türk futbolunun bir dönemine damga vuran Çanakkale Dardanelspor’dan flaş bir karar geldi. Kulüp yönetimi, A Takımı’nı Süper Amatör Lig’den çekerek kapandı. Yapılan açıklamada sadece altyapıya odaklanacakları vurgulandı.

Çanakkale Dardanelspor’un açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

“1996 yılından bu yana Çanakkale bölgesinde erkek futbol branşında çalışmalarını sürdüren Çanakkale Dardanelspor, 2025 yılından itibaren kadın futboluna ve alt yapıya odaklanacak. Erkek futbolunda 5-12 yaş Futbol Okulu ve U-13, U-14 altyapı takımlarıyla faaliyetlerine devam etme kararı aldık. Kadın Futbol 2. Ligi'nde sezonun ilk yarısını lider olarak tamamlayan Çanakkale Dardanel Spor Kadın Futbol Takımı ile önümüzdeki yıllarda 1. Lig ve Süper Lig'e yükselmeyi hedefliyoruz”

BİRÇOK YILDIZ FORMA GİYMİŞTİ

Çanakkale Dardanelspor Türk futboluna Tamer Tuna, Mehmet Topal, Selçuk İnan, Hasan Kabze, Gökhan Zan ve Tolga Seyhan gibi birçok önemli futbolcu kazandırmıştı. Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin kalesini koruyan milli eldiven Engin İpekoğlu da Çanakkale temsilcisinde forma giymişti. Çanakkele ekibi Süper Lig'de 1996-97, 1997-98 ve 1998-99 sezonlarında yer almıştı.