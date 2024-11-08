Türk futbolunun sarı saçlı kara belası şifreyi çözdü: MHK Başkanı neden 5 saat 13 dakika bekletildi?

Bir of çeksem karşıki dağlar yıkılır…

Güzel yurdumun güzel türküsü...

Ne zaman Riva’ya yolum düşse mırıldanırım...

Nereye elimi atsam, pamuk ipliği gibi.

Tuttuğum yerden kopar.

Şu benim Minik Kargam kondu pencereme…

Anlattı, anlattı susmadı mübarek...

Onun da sesi benim gibi.

Berbat…

Kendimi Kuzey Marmara Otobanı RİVA çıkışında buldum.

Öyle ya, Minik Karga’nın saydıkları doğru olamazdı.

Abartı var, olmalı diye bastım gaza...

Maalesef dost doğru.

Eksiği yok, fazlası var.

Abdullah Ayaz.. TFF başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’nun yeğeni. Ablasının oğlu.

Genel Sekreter.

Federasyon aile şirketi gibi.

Eşi, dostu, akrabası, torpilli olan kim varsa iş buluyor burada...

Şartlar şahane.

Neyse. Yeğen Ayaz’ın masasındaki telefon çalıyor. Arayan dayısı.

Yani Başkan..

…”Bu MHK başkanı gelecek. Senin odada 5 saat 13 dakika kalsın. Sonra bana gönderirsin...” diyor.

Yeğen pek anlam veremiyor. Cevap da.

Ne tamam dayı diyebiliyor.

Ne de tamam başkanım.

Şaşıp kalıyor.

Hala düşünüyor olmalı.

5 saat 13 dakika.

Ne ki acaba diye...

Malumunuz üzere MHK Beylerbeyi

Tesislerinde konuşlu. Olaylı Trabzon - Fenerbahçe maçı sonrası ortalık toz duman. İki kulüpte isyanlarda. Orta hakem. VAR, avar, davar(!) toptan tartışma konusu. Eleştiri boyutlarını aşan demeçler…

MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu nihayet Riva’ya varıyor. Kapıdan Genel Sekreter odasına yönlendiriliyor.

Yeğen, sıkıntı içinde. Çay kahve derken...

“Başkan yoğun. Bir hayli de sinirli... masa üstündeki dosyaları gösterip, her şey bekliyor. Haber verince sizi yukarı alacağız…” türünden yaklaşım gösteriyor.

Aldığı dayı talimatını açıklayacak hali yok.

Zaman su gibi akmıyor. Sanki saatler de durmuş, zamanda.

Gündoğdu görevden alındığını düşünüyor. Kimseye bir şey soramıyor. Bir, iki derken tam üç saat bitiyor. Dayanamayıp soruyor.

“Sıkıntı varsa bana dair, söyleyin bileyim...” diyor.

Yeğen, “Olur mu başkan. Ali Koç ve Ertuğrul Doğan ile görüşme halinde. Malum maç sonu yaşananlar ortada. Sıkıntılı konu hakem yönetimi ve VAR. Şahsi konu değil...”

Yaklaşımında bulunuyor.

Nihayet yeğenin telefonunun alarmı çalıyor. Yani 5 saat 13 dakikalık bekleme süresi doluyor.

Tesadüf bu ya, aynı anda başkan asistanı arıyor...

Demek ki O da, yeğen gibi aynı talimatı almış.

Gündoğdu makama çıkıyor...

Ahmet Şahin ve Yunus Yıldırım’ın adları görüşmede sık geçiyor.

Bu ikilinin atamalarda argoritmayı dizayn ettiklerini sert şekilde dikta eden Hacıosmanoğlu, MHK içinde bu tür eğilim varsa, görevden el çektirilmesini istiyor.

MHK Başkanı arkadaşlarını koruyor. Kendince savunuyor.

TFF Başkanı, “Her hafta hakemler maçların önüne geçiyor. Ya buna son verin. Ya da veremeyenler ile yollarınızı ayırın. İster yönetim ister faal hakem olsun. Aksi taktirde oklar size döner. Son sözü ilk söyledim” diyerek nokta koyuyor.

Kelle isteyen Başkan, hataları düzeltin. Engel olanları ayıklayın. Yapmazsanız siz ayıklanırsınız...

Özet ile aynen bunu söylüyor...

Hakem konusunda seçim öncesi verdiği söz var. Eee bunu yemek istemiyor anlaşılan.

Özellikle de, VAR hatalarını affetmeme duruşu.

Valla bu Riva acayip bir yer. Futbolun kozmik merkez üssü. Yaşananlar ibretlik.

Her şeyi anladık da şu; 5 saat 13 dakika sırrını çözemedim.

Hadi beş saat, sinirli kendince ceza veriyor.. Bekleme cezası.

Tek ayak üstünde olsa belki yarısı olacak!..

Yani bu 13 dakika nedir!..

Neyin nesi, neyin fesi...

Öyle ya...

Mutlaka şifre.

Da Vinci şifresi gibi.

Dan Brown muyum neyim. Anlamadım.

İşte o şifreyi çözdüm.

Kafa patlattım. Araştırdım. Sorup soruşturdum.

İşte sihirli şifrenin çözümü:

5 saat: 4 büyükler artı diğerleri.

13 dakika: MHK’nın VAR hakem sayısı.

Yaa.. Yeğenin hala çözemediği şifreyi ifşa etmenin gurur içindeyim(!)

Teyit için yeğen, dayısına sorabilir!..

Bakalım kimler gidecek, kimler gelecek.

Hakemler mi kazanacak, MHK başkanı mı.

Kelleler koltukta!

Kelle dedik ya...

Şöyle ayıklanmış yarım porsiyon kelle söğüş...

Tam da havası...

Futbolun havası gri. Kasvetli.

Sizin havanız, civanız iyi olsun.

Her ne kadar, ‘Futbol sadece futbol değildir’ tezi doğru çıksa da, eğlence kısmına bakalım yeter.

Ülkemizde herkesin uzman olduğu iki konu var. Futbol ve siyaset...

Bol eğlenceli hafta sonu diliyorum...

Keyifle...