Türk galerici Alman otomobil devini hackledi. Yeni sistem sadece 1 hafta açık kalmıştı

Hürriyet'ten Taylan Özgür Dil'in haberine göre; Alman otomotiv devi Mercedes-Benz, 3 Mayıs 2023’te İstanbul’da düzenlediği basın toplantısıyla 15 Mayıs 2023 itibarıyla otomobillerini yalnızca internet üzerinden satışa sunacağını ve bayilerin acente olarak yoluna devam edeceğini duyurmuştu.

Yani bir Mercedes-Benz sahibi olmak isteyenlerin bayi bayi gezmesine gerek kalmamıştı. Artık sadece internetten sipariş verilebilecek ve araçlar bayilerden teslim alınacaktı.

Şirketin aldığı karar, Tesla ve Togg gibi yeni nesil markaların dışında köklü bir otomotiv markasının internetten araç satışına geçmesi açısından Türkiye’de bir ilki temsil ediyordu. Ancak, işler Alman markanın istediği gibi gitmedi. 15 Mayıs’ta başlayan bu serüvene 22 Haziran’da sistemin bakıma alınmasıyla bir süre ara verilmişti.

YILLARCA BAYİDE ÇALIŞMIŞ

İddiaya göre, galeriler bir yazılım kurarak araçları müşterilerden önce çekmeye başlamış, aynı IP adresinden yaklaşık 40-45 sipariş geçildiğini gören marka ise durumu ancak böyle öğrenmişti. Olayın üzerinden aylar geçti. Mercedes-Benz, gerekli iyileştirmelerin ardından internetten satışı yeniden devreye aldı ancak Mayıs-Temmuz 2023 döneminde neler olduğu tam olarak bilinemedi. Kurduğu bot yazılımla Mercedes-Benz’in internet sitesinden araç çektiğini ileri süren galericiye ulaştı. İsmini vermek istemeyen ancak uzun yıllar Mercedes-Benz bayisinde çalıştığını söyleyen bu galerici, Alman devinin nasıl hack’lediğiyle ilgili şu iddialarda bulundu:

‘ARAÇ BAŞINA 50 BİN TL KOMİSYON ALIYORDUM’

“3 Mayıs’taki duyurunun ardından bilgi teknolojileri uzmanı arkadaşımı aradım. Durumu anlatıp buradan nasıl hızlıca araç alabileceğimizi sordum. Bana, ‘Basit bir bot yazılım kuracağız, araç internet sitesine düşmeden 5 saniye önce bot bize haber verecek’ dedi. Zaten bu 5 saniye aracı almak için bizeyeterli oldu. Araç siteye düşmeden önce bir kod çıkıyordu. Bu kod siteye konulacak yeni araca aitti. Biz de aracı siteye düşer düşmez yakalıyorduk. Zaten araç isteyen müşterilerimizin tüm bilgilerini sistemimizde hazırda tutuyorduk. Araç siteye yüklendiği gibi ‘rezerve et’ butonuna basıp hızlıca bilgileri giriyorduk. Normal bir müşteri TC’sini girene kadar ben aracı almış oluyordum. Bunun üzerinden de 50 bin TL komisyon alıyordum. Beni bir ara camiada ‘hacker’ olarak bile gördüler ancak öyle bir şey değil. Aslında marka tarafından çok basit bir şekilde engellenecek bir yazılımdı. Ben dahil birçok galerici ve şahıs, mayıs-temmuz 2023 döneminde siteye yüklenen 2000 aracın yarısını bu yöntemle almıştır.”

‘DİKKAT BOTU ANLADILAR’

Galericinin buradan sonra anlattıkları ise çok daha ilginç. Çünkü, kendisi sistemi kurmadan önce ‘Onual’ isimli internetten indirim takip eden bir site tarafından bot yazılımla araçların paylaşıldığını ileri sürüyor. Bugün gerçekten de ilgili sitede “Mercedes-Benz Online Store Stok Takibi” başlığı altında tam 121 sayfa boyunca 1000 civarı aracın linkinin paylaşıldığı açıkca görülüyor. Öyle ki, temmuz ayında sitedeki kıdemli bir üye tarafından yapılan “Mercedes çakmış botu stok koymuyor artık” yorumu bile duruyor. Galerici şöyle devam ediyor: “Hazır ve gelişmiş bir bot sistemleri var. Bu sistemi Renault ve Mercedes-Benz için de kurdular. Linkler sisteme düşmeden önce Telegram’dan ve internet sitesinden paylaşılıyordu. İş açığa çıkınca Telegram kanallarını kapattılar. Hatta biz ve diğer galeriler, kendi sistemimizi kurmadan önce buradan araç çekmeye başladık.”

SATIŞ MODELİ DEĞİŞTİ Mİ

Mercedes-Benz siteyi bakıma aldığı yaz aylarında internetten satıştan vazgeçtiği iddialarını yalanlamıştı. Ancak bir Mercedes-Benz bayisinin aktardığı yeni iddiaya göre, burada da sistem biraz değişmiş. İddiaya göre, şirket internete koyduğu otomobillerin dışında bayiler için ortak bir stok havuzu oluşturmaya başladı: “Örneğin, bayinin bir müşterisi GLC 180 istiyor. Bu bayi, müşteri bilgilerini önce Mercedes-Benz’le paylaşıyor. Marka araç stoka girdiği anda yönlendirme yapıyor. Fatura yine Mercedes-Benz üzerinden kesiliyor ancak bireysel müşteri internette görmeden araç satılmış oluyor.”

Bayi yetkilisi ayrıca, stokların adaletli şekilde dağıtılmadığını da ileri sürerek, yeni satış yöntemini eleştirdi.

MERCEDES-BENZ: İLAVE TEDBİRLERİ HIZLA ALDIK

İddiaları yönelttiğimiz Mercedes-Benz, söz konusu tarihlerde farklı yollardan kazanç sağlamak isteyen fırsatçılar tarafından internet sitesinin sabote edilmeye çalışıldığını doğruladı. Bunun üzerine tedbirleri hızla devreye soktuklarını belirten şirket, yaptığı açıklamada özetle şu ifadeleri kullandı:

“Piyasada bulunurluğun kısıtlı, talebin yüksek olduğu dönemlerde, farklı yollarla kazanç sağlamaya çalışanların online rezervasyon sistemimizi sabote etmeye çalıştığını görerek, çeşitli ilave güvenlik tedbirlerini de hızla devreye soktuk. Ancak yine de altını çizerek hatırlatmak isteriz ki bot yazılımlar veya son kullanıcı olmayanlar tarafından yapılan herhangi bir rezervasyon işleminin sonucunda siparişin nihayetlendirilmesi için mutlaka acentelerimizin fiziksel olarak ziyaret edilmesi gerekmektedir. Bu sayede rezervasyon bilgileri ve detayları tekrar kontrol edilmekte ve gerektiği durumlarda rezervasyon iptali gerçekleştirilmektedir.Tüketicilerin güvenli alışverişi için her türlü ilave tedbiri almaya devam ediyoruz. Müşterimizin ihtiyaçları doğrultusunda online platformumuz ya da fiziksel showroom’larımızda rezervasyonunu oluşturup talebini iletmesi halinde bu siparişin en kısa sürede teslim edilmesi için acentelerimizle birlikte süreci son aşamaya kadar takip ediyoruz.”