Türk gayrimenkul yatırımcıları, yüzünü Dubai’ye dönüyor

Ticaret Bakanlığı verileri, Türk yatırımcıların küresel arenadaki yükselişini gözler önüne seriyor. 2024 itibarıyla yurt dışında 2 bin 317 yatırıma imza atan Türk vatandaşları, gayrimenkul sektöründeki organizasyonlarla şimdi yüzünü farklı coğrafyalara dönüyor. Danışmanlık şirketi Apollo Assets, Dubai’nin önde gelen tasarım odaklı lüks gayrimenkul geliştiricisi Ellington Properties’in projelerini 27–28 Eylül’deki tanıtım günlerinde Türk yatırımcılarla buluşturmaya hazırlanıyor. The Ritz-Carlton, İstanbul’da düzenlenecek özel etkinlikte, yatırımcıların farklı pazarlara açılması için vizyoner bakış açısı yaratılması hedefleniyor.

“Bu işbirliği, kalite ve güven odaklı bir sinerjinin sonucu”

Türkiye’de yerleşik gerçek ve tüzel kişilerin yurt dışı yatırımlarının yaklaşık %10’unu oluşturan Yakın Doğu, Ortadoğu ve Asya ülkeleri, özellikle inşaat ve gayrimenkul sermayesi yaratmak açısından öne çıkıyor. Yatırımcıların bu bölgeye yönelmesinin Türk sermayesinin uluslararası pazarlardaki etkinliğinin giderek artırdığının da bir göstergesi olduğunun altını çizen Apollo Assets kurucuları İlknur Atahan ve Altuğ Atahan, söz konusu işbirliğine dair şu açıklamada bulundu:

“Apollo Assets olarak vizyonumuz yatırımcılarımızı sadece Türkiye’de değil, global ölçekte de güçlü fırsatlarla buluşturmak. Dubai merkezli bir gayrimenkul şirketi olarak, bölgesel uzmanlığımızı ve uluslararası ağımızı yatırımcılarımızın hizmetine sunuyoruz. Ellington Properties, Dubai’nin en prestijli ve tasarım odaklı geliştiricilerinden biri. Onlarla yollarımız kesiştiğinde, yatırımcılarımıza Dubai’nin yükselen değerlerini İstanbul’da tanıtma fikri doğdu. Bu işbirliği, kalite ve güven odaklı bir sinerjinin sonucu.”

“Yatırımcılar, Dubai’deki projeleri İstanbul’da tanıyabilecek”

İstanbul’un hem yerli yatırımcıların hem de bölgeye gelen uluslararası sermayedarların buluşma noktası olduğunu aktaran Apollo Assets CEO’su Altuğ Atahan, “Dubai, global ölçekte vergi avantajları, güçlü kira getirisi, yatırımcı dostu mevzuatı ve istikrarlı büyüyen ekonomisiyle öne çıkıyor. Özellikle lüks konut segmentinde yüksek talep var. Türk yatırımcılar, bu pazarda hem güvenli mülk edinme hem de yüksek getiri elde etme fırsatını buluyor. Etkinliğimizle Dubai ile İstanbul arasında yatırım köprüsü kurmak istedik. Böylece yatırımcılar, Dubai projelerini yerinde görmeden İstanbul’da tanıyabilecek. Bu yalnızca bir lansman değil, aynı zamanda bir vizyonun da başlangıcı” diyerek değerlendirmelerine şunları ekledi:

“2014’te Dubai’de kurulan Ellington Properties, geçmiş yıllarda İstanbul’da bağımsız lansmanlar düzenlese de bu yılki lansmanında ilk kez bizimle işbirliği yapma kararı aldı. Bu stratejik adım, Ellington’un Türkiye pazarına olan ilgisini pekiştirirken, projelerini bizim bölgesel uzmanlığımızla birleşerek yatırımcılara daha güçlü ve güvenilir bir deneyim sunmasını sağlayacak.”

“Etkinliğimiz, Türkiye’den Dubai’ye güçlü bir yatırım köprüsünün ilk adımı olacak”

Dubai merkezli bir şirket olmanın getirdiği küresel bakış açısıyla yatırımcılarını farklı pazarlara açmaya devam edeceklerinin altını çizen Altuğ Atahan, “Ellington Properties ile başlayan bu süreç, Türkiye’den Dubai’ye uzanacak güçlü bir yatırım köprüsünün ilk adımı olacak. Etkinlikte katılımcılarımızla yatırımlarına değer katacak güncel projeleri ve özel danışmanlık fırsatlarını paylaşacağız. Dubai’de mülk edinme süreçleri ve uzun vadeli avantajlar hakkında detaylı bilgilendirme yapacağız. Katılımcılar, uluslararası network kurabilecek, farklı ödeme planlarını inceleyebilecek. Ellington Properties’in seçkin konut ve rezidans projelerini doğrudan keşfetme imkanı bulacak ve yatırımlarının finansal getirilerini öngörebilecek. Apollo Assets olarak biz de, her adımda danışmanlık desteği sunacağız” dedi.