Türk gazeteciler FETÖ'nün helvasını reddetti. Türk milleti gibi dik durdular

FETÖ terör örgütünün elebaşı Fetullah Gülen geçtiğimiz günlerde hayatını kaybetti. Yaşanan olay Türkiye’de büyük yankı uyandırırken, hain elebaşının bugün gömülmesi bekleniyor. Örgüt içinde yaşanan liderlik kavgaları nedeniyle Gülen henüz gömülmedi.

Gülen’in bugün gömülmesi beklerken Türk gazeteciler de hain elebaşının gömüleceği bölgeye gitti. TRT muhabirleri kapıda beklediği esnada içeriden çıkan bir FETÖ’cü muhabirlere helva ikramında bulunup fotoğraf çekmek için yanlarına yöneldi. Basın mensupları ise örgüt üyesinin yüzüne dahi bakmayarak helva tabağını geri çevirdi. O anlar TRT kameralarına yansıdı.

2 GÜN ÖNCE AYNI NOKTADA TEHDİT ETMİŞLERDİ

TRT muhabiri Ali Artmaz, salı günü aynı noktada yaptığı bir başka yayın sırasında FETÖ çiftliği önündeki güvenlik görevlisinin tehdidi ile karşılaşmıştı. Helva ikramı ile imaj çalışması yapan FETÖ'cülerin, yasal alanda haber peşinde olan Artmaz'a "seni polise tutuklatacağım" tehdidi, FETÖ örgütünün gerçek yüzünü bir kez daha gözler önüne serdi.