Türklerin olduğu gemiye Malta açıklarında saldırı!

İsrail ordusu, Gazze'ye yardım götürmek isteyen Özgürlük Filosu Koalisyonu’na ait "Conscience" adlı insani yardım gemisini gece saatlerinde hedef aldı.

Saldırının ardından yangın çıktığı, geminin gövdesinde delik açıldığı ve batma tehlikesiyle karşı karşıya olduğu, çevre ülkelere yardım sinyali gönderildiği ifade edildi. Gemide 15 mürettebat ile 15 yolcunun bulunduğu kaydedildi. Malta hükümetinden yapılan açıklamada, İHA ile vurulan yardım gemisinde bulunanların güvende olduğu, can kaybı yaşanmadığı, yakındaki bir römorkörün gemiye yönlendirildiği belirtildi.

DIŞİŞLERİNDEN AÇIKLAMA

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, "Özgürlük Filosu Koalisyonu’na ait olan ve içinde vatandaşlarımızın da bulunduğu “Conscience” adlı saldırıya uğrayan geminin, İsrail’e ait insansız hava araçları tarafından hedef alındığına dair iddialar bulunmaktadır. Vatandaşlarımızın güvenli bir konuma nakledilmesi için Malta makamlarıyla iş birliği halinde gerekli çalışmalar yürütülmektedir." ifadelerini kullandı.